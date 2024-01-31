Дженніфер Лопес, Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер дають уроки стосунків між батьками

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек возз'єдналися після того, як у обох народилися діти у попередніх відносинах, і всупереч поширеній думці Дженніфер Гарнер, яка виховує з Аффлеком Вайолет, Серафіну і Семюеля, рада тому, що її колишній знайшов щастя з іншою людиною.

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Нещодавно вони весело провели час на шкільному заході в Лос-Анджелесі. Їх бачили на музичній виставі, де вони прогулювалися разом з 11-річними Серафіною та Семюелем, а також Еммою, яку Дженніфер Лопес виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер були одружені протягом 13 років, з 2005 по 2018 рік, а зараз він ладнає з бойфрендом Гарнер Джоном Міллером. За словами інсайдера, який розмовляв з Us Weekly, «Бен дуже приземлений, як і Джон, вони мають взаємну повагу один до одного».

Інше джерело, яке говорило з Daily Mail, стверджує, що «драма минулого і емоції розлучення давно минули, і вони все роблять, тому що люблять один одного». «Це дійсно дуже щаслива ситуація спільного батьківства», — додало джерело.

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Кілька місяців тому Лопес прийшла на шоу The View і розповіла про батьківські навички Бена Аффлека: «О, Боже мій. Він дивовижний батько. Це викликає сльози на моїх очах, він, чесно кажучи, найкращий батько, якого я коли-небудь бачила. Він настільки налаштований, що коли у нього були діти, він, напевно, прочитав кожну книгу і все, що можна було дізнатися про дітей, і застосовує це на практиці. Він присутній, і це все, про що ви можете просити: про справжнього люблячого батька, який піклується і з'являється кожного дня, і це те, ким він є».

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес захоплена Беном Аффлеком: «Він викликає сльози на моїх очах».

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