Запечені гункани з крабовими паличками: японський рецепт від симпатичної української тиктокерші

Рецепти східної кухні є досить популярними в Україні. А порадувати себе незвичними поєднаннями смаків цілком можна, не виходячи з дому, впевнені учасники Telegram-спільноти «Смачно та й годі».

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Наприклад, вони пропонують приготувати гункани з крабовими паличками.

За класикою гункан — це кубики рису для суші у формі човника, загорнуті у високу смужку водоростей, щоб вийшла чаша, яку можна наповнити начинкою.

Тож вам знадобляться:

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1 скл рису

1,25 скл води

250 г крабових паличок «сніговий краб»

100 г твердого сира

80−100 г майонезу

гострий соус за смаком

5−6 листів норі

заправка для риса: 4 ст л рисового оцту, 1 ч л солі, 1 ст л цукру.

Етапи приготування

1. До гарячого вареного рису додаємо підігріту заправку із солі, цукру і рисового оцту, перемішуємо і даємо настоятися. Для начинки крабові палички розділяємо за допомогою виделки на волокна, додаємо натертий сир, майонез і гострий соус за смаком. Ретельно все перемішуємо.

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2. Норі розрізаємо на смужки. На кожну смужку викладаємо шматок рису вагою приблизно 20 г. Закручуємо і край закріплюємо за допомогою рисинки. Пальцем утрамбовуємо рис, роблячи місце для начинки. Викладаємо начинку, перекладаємо гункани на деко, застелене пергаментом і запікаємо протягом 7−10 хвилин при температурі 200 С°.

Смачного!

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