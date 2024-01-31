Запечені гункани з крабовими паличками: японський рецепт від симпатичної української тиктокерші
Рецепти східної кухні є досить популярними в Україні. А порадувати себе незвичними поєднаннями смаків цілком можна, не виходячи з дому, впевнені учасники Telegram-спільноти «Смачно та й годі».
Наприклад, вони пропонують приготувати гункани з крабовими паличками.
За класикою гункан — це кубики рису для суші у формі човника, загорнуті у високу смужку водоростей, щоб вийшла чаша, яку можна наповнити начинкою.
Тож вам знадобляться:
- 1 скл рису
- 1,25 скл води
- 250 г крабових паличок «сніговий краб»
- 100 г твердого сира
- 80−100 г майонезу
- гострий соус за смаком
- 5−6 листів норі
- заправка для риса: 4 ст л рисового оцту, 1 ч л солі, 1 ст л цукру.
Етапи приготування
1. До гарячого вареного рису додаємо підігріту заправку із солі, цукру і рисового оцту, перемішуємо і даємо настоятися. Для начинки крабові палички розділяємо за допомогою виделки на волокна, додаємо натертий сир, майонез і гострий соус за смаком. Ретельно все перемішуємо.
2. Норі розрізаємо на смужки. На кожну смужку викладаємо шматок рису вагою приблизно 20 г. Закручуємо і край закріплюємо за допомогою рисинки. Пальцем утрамбовуємо рис, роблячи місце для начинки. Викладаємо начинку, перекладаємо гункани на деко, застелене пергаментом і запікаємо протягом 7−10 хвилин при температурі 200 С°.
Смачного!
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