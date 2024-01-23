Салат «Ходовий» з корейською морквою і крабовими паличками: побив усі рекорди за швидкістю приготування
Попри всі жахи війни, українські господині не спиняються у своїй кулінарній творчості, і здається, що постійні ворожі обстріли лише стимулюють їхню уяву. Адже смачна і поживна їжа здатна додати сил боротися з викликами долі.
Зокрема це можна сказати про різноманітні зимові салати, які можуть стати справжньою паличкою-виручалочкою.
Рецепт одного з них, під назвою «Ходовий» виклали на інтернет-ресурсі Майстерня ідей.
«Готується швидко і просто, буквально за 15 хвилин, виходить дуже смачним та ніжним. У салаті лише кілька простих продуктів», — розповіла авторка рецепту.
Інгридієнди:
- морква — 150 г
- крабові палички — 200 гр.
- яйце куряче — 2 шт.
- сир плавлений — 2 шт.
Етапи приготування:
Готову корейську моркву викладаємо у глибоку салатницю. Попередньо з моркви злийте зайву рідину.
Відварені курячі яйця чистимо і натираємо на великій тертці прямо в салатницю до моркви.
Плавлені сирки натріть на великій тертці прямо в салат. Щоб сирки було легше натерти на тертці, покладіть їх на 30 хвилин попередньо в морозильну камеру.
Крабові палички розділіть руками на волокна або наріжте тонкою соломкою.
Заправте салат майонезом.
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