Байден хоче перехитрити республіканців заради допомоги Україні, -ЗМІ

У Конгресі США з жовтня обговорюється питання подальшої допомоги Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив кошти на загальну суму 61 мільярд доларів — але більшість консервативних республіканців поки що відмовили. Зараз він розглядає можливість обміну з Грецією, як повідомляє американське видання Forbes. Раніше повідомлялося, що на зустрічі з лідерами Конгресу представники Білого дому заявили, якщо Україні не буде надана військова допомога, росія може виграти війну за лічені тижні або місяці.

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Байден міг би передати Греції зброю, яку він вважає «зайвою» у своїй країні, як подарунок або за вигідною ціною. Греки, в свою чергу, могли б постачати свою зброю в Україну. Юридично Байден має право відповідно до Закону про надмірні оборонні витрати (EDA) передавати зброю своєї країни іншій. Як повідомляють грецькі ЗМІ, йдеться про два літаки С-130Н, 60 бойових броньованих машин Bradley та 10 двигунів для патрульних літаків Р-3. Греки також отримають три кораблі класу Protector і парк вантажівок. За даними Forbes, Греція також купує 40 винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів.

Про це написав у листі до прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса держсекретар США Ентоні Блінкен. Він додав: «Ми як і раніше зацікавлені в оборонних можливостях, які Греція могла б передати або продати Україні».

США, ймовірно, навіть розглядають можливість винагородити Грецію за передачу зброї, як цитують грецькі ЗМІ лист Блінкена: «Якщо ці можливості представляють інтерес для України, ми можемо розглянути — за умови оцінки їх статусу і цінності урядом США — можливе додаткове іноземне військове фінансування Греції в розмірі до 200 мільйонів доларів».

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Як повідомляє Forbes, Греція може бути не єдиною країною, з якою США розглядають можливість обміну. Інші країни також мають стару зброю, яку вони могли б передати Україні, якщо США натомість запропонують їм новішу.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія пропонує Німеччині експортувати крилаті ракети Taurus до Великої Британії, а Лондон натомість поставив би Україні крилаті ракети Storm Shadow.

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