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Байден хоче перехитрити республіканців заради допомоги Україні, -ЗМІ

11:07 2 лютого 2024
Джо Байден

У Конгресі США з жовтня обговорюється питання подальшої допомоги Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив кошти на загальну суму 61 мільярд доларів — але більшість консервативних республіканців поки що відмовили. Зараз він розглядає можливість обміну з Грецією, як повідомляє американське видання Forbes. Раніше повідомлялося, що на зустрічі з лідерами Конгресу представники Білого дому заявили, якщо Україні не буде надана військова допомога, росія може виграти війну за лічені тижні або місяці.

Байден міг би передати Греції зброю, яку він вважає «зайвою» у своїй країні, як подарунок або за вигідною ціною. Греки, в свою чергу, могли б постачати свою зброю в Україну. Юридично Байден має право відповідно до Закону про надмірні оборонні витрати (EDA) передавати зброю своєї країни іншій. Як повідомляють грецькі ЗМІ, йдеться про два літаки С-130Н, 60 бойових броньованих машин Bradley та 10 двигунів для патрульних літаків Р-3. Греки також отримають три кораблі класу Protector і парк вантажівок. За даними Forbes, Греція також купує 40 винищувачів F-35 на суму 8,6 мільярда доларів.

Про це написав у листі до прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса держсекретар США Ентоні Блінкен. Він додав: «Ми як і раніше зацікавлені в оборонних можливостях, які Греція могла б передати або продати Україні».

США, ймовірно, навіть розглядають можливість винагородити Грецію за передачу зброї, як цитують грецькі ЗМІ лист Блінкена: «Якщо ці можливості представляють інтерес для України, ми можемо розглянути — за умови оцінки їх статусу і цінності урядом США — можливе додаткове іноземне військове фінансування Греції в розмірі до 200 мільйонів доларів».

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Як повідомляє Forbes, Греція може бути не єдиною країною, з якою США розглядають можливість обміну. Інші країни також мають стару зброю, яку вони могли б передати Україні, якщо США натомість запропонують їм новішу.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія пропонує Німеччині експортувати крилаті ракети Taurus до Великої Британії, а Лондон натомість поставив би Україні крилаті ракети Storm Shadow.

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