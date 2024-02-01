Продавав посади в СБУ: в Україні спіймали незвичайного шахрая

Жертвами шахраїв в Україні стають тисячі людей. Хтось стає жетвою кримінальників, які організовують «бізнес» просто із місць позбавлення волі, хтось — аферистів, які видають себе за бійців ЗСУ. А на Одещині затримали шахрая, який видавав себе за контррозвідника і «продавав посади» в українській спецслужбі.



В Службі безпеки Укаїни зазначають, що фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному із обласних управлінь української спецслужби. Після одержання грошей від «кандидата» він обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.



«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового. За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку „позитивно вирішити питання“ щодо його переведення на військову службу в СБУ. Фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері», — зазначили в СБУ і додали, що зловмисник раніше затримувався поліцією за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт стосовно нього за кількома епізодами.

ВІДЕО ДНЯ



Фото СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). За цією статтею йому загрожує до 3-х років тюрми.

Раніше у Хмельницькому викрили 25-річну львів’янку, яка на популярному сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів у Карпатах, але обманювала клієнтів. Жертвами схеми стали близько 60 українців.

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Фото СБУ

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