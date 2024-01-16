Десятки таксистів стали жертвами зграї зеків-шахраїв: у поліції розкрили схему (фото, відео)

Шахраї вигадують різноманітні схеми, аби заволодіти грошима українців. Так, нещодавно аферисти намагалися поживитися на темі глобального збою у оператора «Київстар». А на Волині правоохоронці викрили групу шахраїв, які обдурювали таксистів прямо з місць позбавлення волі.

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Як повідомляють в ГУНП у Волинській області, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах.

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Водії вносили кошти, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай. Після оплати «замовлення» його потрібно було доставити за додаткову винагороду, однак після оплати неіснуючих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав.

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Фото поліції

Поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів.

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За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, що в столиці нещодавно розкрили аферу на мільйон доларів — шахраї незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів.

Фото поліції

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