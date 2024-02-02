Завдавати масованих ударів безпілотниками по інфраструктурі росії: Залужний оприлюднив нову стратегію перемоги над агресором

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, якому президент Зеленський пропонував піти у відставку, назвав використання сучасних безпілотних систем для завдання масованих ударів по інфраструктурі росії одним з головних важелів перемоги над агресором.

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Про це головком написав у своїй колонці для CNN, текст якої опублікував сайт ЗСУ.

На думку генерала, використання дронів може значно підняти ефективність оборонних дій України.

Згідно з висловленням головнокомандувача, використання безпілотників та інших новітніх технологій дозволить Силам оборони України завдавати раптові удари по об'єктах критичної інфраструктури та важливих комунікаціях противника без значних витрат на ракети та пілотовану авіацію.

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«Дрони, за відсутності кораблів, можуть надати можливість завдавати ураження надводним та підводним силам противника практично на всій глибині театру воєнних дій на морі з високою ефективністю та мінімальним ризиком для особового складу,» — написав Залужний.

За словами генерала, використання безпілотників дозволить проводити бойові дії з обмеженим залученням важкої техніки, що зменшить втрати серед військовослужбовців та знизить ступінь участі традиційних засобів ураження.

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Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для успішного впровадження таких технологій необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння, що включатиме розробку, науковий супровід, виробництво, обслуговування та підготовку персоналу.

Водночас, Залужний підкреслив важливість постійного вдосконалення систем захисту і протидії від противника, який буде шукати шляхи захисту від новітніх технологій.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Зеленського не поділяють побоювання українського суспільства і західних партнерів щодо можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ Залужного.

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