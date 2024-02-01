«Менеджер президента»: у Зеленського не поділяють побоювань народу та партнерів, пов'язаних із звільненням Залужного

Українське суспільство вже кілька днів обговорює в соцмережах ситуацію навколо можливого звільнення головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Не секрет, що напруга між військовим та політичним керівництвом країни зростає останні кілька місяців, а законопроєкт про мобілізацію підняв його градус на новий рівень.

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Президент України Володимир Зеленський поки не підписав указ про відставку Валерія Залужного, проте у західних медіа все ще не виключають, що це може статися. Про це пишуть одразу Financial Times, The Economist, BBC News Україна та Bild.

Так, The Economist у своїй публікації зазначає, що звільнення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим й стало б поворотним моментом у війні росії против України. Там переконані, що те, що Зеленський поки що не оголосив про заміну генерала, не означає, що Залужному нічого не загрожує.

Водночас, співрозмовники FT вважають, що Зеленський запропонував Залужному нову роль радника з питань оборони. Деякі з них сказали, що для Зеленського не має значення, чи погодиться Залужний на нове призначення, він все одно буде звільнений.

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The Economist зазначає, що звільнення головнокомандувача, популярного серед солдатів та народу, несе політичні та військові ризики.

«Зеленському треба зрозуміти, що Збройні сили довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб ЗСУ довіряли йому, він має навчитися довіряти Залужному, — сказала довірена особа головнокомандувача ЗСУ The Times. — Наближені до Зеленського радники обгортають його теплою ковдрою позитивних новин, за межами якої йому важко побачити реальну ситуацію на фронті».

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The Economist пише, що інформацію про звільнення Залужного анонімно оприлюднили депутати, які отримали інформацію про «документи», спрямовані на підпис до комітету безпеки. Новину підхопили телеграм-канали. А хвиля народного невдоволення, що вилилася в соцмережах, змусила президента, який заздрить «шаленій» популярності головкому, змінити плани. Джерела видань також говорять про ще одну причину відмови від звільнення Залужного — відсутність кандидатури на заміну. За інформацією цих ЗМІ, посаду Залужного пропонували командувачу Сухопутними силами ЗСУ генералу-полковнику Олександру Сирському та голові української розвідки Кирилу Буданову. Проте обидва відмовилися.

«Їхній опір спричинив скасування рішення президента протягом години в понеділок. У результаті Залужний поки залишається на своїй посаді, а конфлікт між ним і президентом України продовжує тліти», — йдеться в матеріалі Bild.

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Як стало відомо Bild, Залужний хотів ще кілька тижнів тому вивести з Авдіївки війська, щоб вирівняти фронт та полегшити оборону. Однак Зеленський відмовився і натомість 30 грудня особисто приїхав до міста, щоб підтримати бійців.

«Але російські війська продовжують наступати — і тепер є загроза другого Бахмута!», — пише видання.

При цьому президент не поділяє думки головнокомандувача щодо кількості військовослужбовців, які потрібні на фронті цього року. За інформацією інсайдерів, Залужний нібито запропонував мобілізувати близько 500 тисяч людей. Однак Зеленський вважає таку кількість недоцільною через дефіцит форми, зброї та навчальних приміщень, а також потенційні проблеми, пов'язані з мобілізацією, які можуть вдарити по його особистому рейтингу.

Залужний, за даними джерел, аргументував свої пропозиції тим, що Україні не вистачає сил через зростання втрат і заявив, що країні нібито слід відповісти на 400 тисяч нових солдатів, яких планує мобілізувати росія.

Також інсайдери стверджують, що Зеленський апелював Залужного втомою українців від війни та уповільненням міжнародної підтримки України. Далі він, за словами джерел, нібито сказав, що новий головнокомандувач може оживити ситуацію…

Водночас аналітики американського Інститу вивчення війни (ISW) вважають, що чутки про нібито відставку Залужного допомагають росії вести інформаційну кампанію проти України.

«Російські джерела користуються чутками про „звільнення“ або „відставку“ Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу», — йдеться у звіті ISW.

Військові ж називають Залужного символом оборони України та кажуть, що заміна головнокомандувача не на часі. При цьому у Зеленського не розуміють суспільного резонансу, викликаного чутками про звільнення.

«Для мене взагалі загадково виглядає — все ж таки, це вертикаль президента, це менеджер президента — я загалом говорю. Він займається війною, і, безумовно, він може ставитися до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи результати та давати оцінку цим результатам. Я не зовсім розумію, а в чому тут проблема? Адже це не політичний процес чи політична конкуренція? Це війна…» , — заявив радник голови ВП Михайло Подоляк в етері телеканалу «Ми-Україна».

Подоляк також зазначив, що під час війни є необхідність оцінити те, що відбувається, ефективність продовження тих чи інших дій, «плани на завтра-післязавтра» тощо. І це, за його словами, є цілком нормальним процесом…

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