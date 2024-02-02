Ситуація з хворобами ускладнюється: в одному з обласних центрів школярів відправляють на карантин

Зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ спонукало міську владу Ужгорода закрити всі школи на епідемічний карантин. Він триватиме з 5 до 9 лютого, повідомили у пресслужбі Ужгородської міської ради.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні зазначено, що карантин стосуватиметься не лише загальноосвітніх, але також мистецьких та спортивних шкіл (індивідуальні заняття не заборонені).

Втім, дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

За даними місцевих епідеміологів, лише протягом поточного тижня в обласному центрі було зареєстровано 1985 нових випадків захворювань.

РЕКЛАМА

«Порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В», — повідомили у міськраді.

Хворих дітей наразі 55,5% серед усіх, хто захворів, загальний рівень захворюваності дітей шкільного віку зріс у 2,3 рази. Також на дітей приходиться 85% нових госпіталізацій.

РЕКЛАМА

«Таким чином епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%», — зазначають у міській раді.

Нагадаємо, день тому йшлося також про зростання числа хворих серед учнів столичних шкіл, проте рішення про перехід на дистанційний режим навчання у міській владі поки що не прийняли.



РЕКЛАМА

165

Читайте нас у Facebook та Instagram