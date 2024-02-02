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Омлет-рулет і Тосканський суп: нові страви від українських фудблогерів

18:35 2 лютого 2024
Яєчний рулет

Якщо у вас зранку немає часу на приготування класичних картопляних зразів з капустою, можна обмежитися приготуванням не менш оригінального омлету-рулету з начинкою зі слабосоленої риби.

Його рецепт навели у популярному українському Telegram-каналі «Кулінарна майстерня»

Інгредієнти

  • Яйця — 2 шт
  • Вода — 2 столові ложки
  • Оливкова олія/вершкове масло для смаження
  • Суміш італійських трав, сіль, перець

Начинка

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  • Слабосолена риба
  • Авокадо
  • Огірок
  • Крем-сир

Приготування

Яйце змішати з 1 ст.л. води, додати сіль, перець і трави.

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Сковорідку добре розігріти, змастити олією чи маслом і приготувати млинець з омлету. Те ж саме повторити з другим.

Змастити млинці крем-сиром, викласти начинку і згорнути у рулет.

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Подавати на тарілці разом з тостами чи листям салату.

На обід же добре смакуватиме особливий Тосканський суп.

Інгредієнти

  • Цибуля червона — 1 шт
  • Морква — 1 шт
  • Селера — 2 гілочки
  • Цибуля-порей — 1 шт
  • Часник — 2 зубчики
  • Консервована квасоля — 1 банка
  • Консервовані томати у власному соку — 1 банка
  • Бульйон — 1−1,5 л
  • Базилік, орегано, сіль, перець — за смаком
  • Цукор — 0,5 столові ложки
  • Вершкове масло для смаження
  • Зелень (петрушка)
  • Сухарики
  • Твердий сир (при бажанні)

Приготування

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, моркву — соломкою або півкільцями, селеру — соломкою, порей — кільцями, часник подрібнюємо.

На вершковому маслі обсмажуємо овочі до мʼякості. Додаємо часник, томати, квасолю, базилік, орегано.

Вливаємо готовий гарячий бульйон і готуємо 10 хвилин на невеликому вогні.

Солимо, перчимо, додаємо зелень і готуємо ще протягом 5 хвилин.

Перед подачею додаємо сухарики та посипаємо тертим сиром.

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