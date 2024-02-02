Омлет-рулет і Тосканський суп: нові страви від українських фудблогерів

Якщо у вас зранку немає часу на приготування класичних картопляних зразів з капустою, можна обмежитися приготуванням не менш оригінального омлету-рулету з начинкою зі слабосоленої риби.

ВІДЕО ДНЯ

Його рецепт навели у популярному українському Telegram-каналі «Кулінарна майстерня»

Інгредієнти

Яйця — 2 шт

Вода — 2 столові ложки

Оливкова олія/вершкове масло для смаження

Суміш італійських трав, сіль, перець

Начинка

РЕКЛАМА

Слабосолена риба

Авокадо

Огірок

Крем-сир

Приготування

Яйце змішати з 1 ст.л. води, додати сіль, перець і трави.

РЕКЛАМА

Сковорідку добре розігріти, змастити олією чи маслом і приготувати млинець з омлету. Те ж саме повторити з другим.

Змастити млинці крем-сиром, викласти начинку і згорнути у рулет.

РЕКЛАМА

Подавати на тарілці разом з тостами чи листям салату.

На обід же добре смакуватиме особливий Тосканський суп.

Інгредієнти

Цибуля червона — 1 шт

Морква — 1 шт

Селера — 2 гілочки

Цибуля-порей — 1 шт

Часник — 2 зубчики

Консервована квасоля — 1 банка

Консервовані томати у власному соку — 1 банка

Бульйон — 1−1,5 л

Базилік, орегано, сіль, перець — за смаком

Цукор — 0,5 столові ложки

Вершкове масло для смаження

Зелень (петрушка)

Сухарики

Твердий сир (при бажанні)

Приготування

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, моркву — соломкою або півкільцями, селеру — соломкою, порей — кільцями, часник подрібнюємо.

На вершковому маслі обсмажуємо овочі до мʼякості. Додаємо часник, томати, квасолю, базилік, орегано.

Вливаємо готовий гарячий бульйон і готуємо 10 хвилин на невеликому вогні.

Солимо, перчимо, додаємо зелень і готуємо ще протягом 5 хвилин.

Перед подачею додаємо сухарики та посипаємо тертим сиром.

Зверніть увагу також на інші оригінальні рецепти з українського сегменту Telegram, які розширять ваш кулінарні смаки.

54

Читайте нас у Facebook та Instagram