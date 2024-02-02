Омлет-рулет і Тосканський суп: нові страви від українських фудблогерів
Якщо у вас зранку немає часу на приготування класичних картопляних зразів з капустою, можна обмежитися приготуванням не менш оригінального омлету-рулету з начинкою зі слабосоленої риби.
Його рецепт навели у популярному українському Telegram-каналі «Кулінарна майстерня»
Інгредієнти
- Яйця — 2 шт
- Вода — 2 столові ложки
- Оливкова олія/вершкове масло для смаження
- Суміш італійських трав, сіль, перець
Начинка
- Слабосолена риба
- Авокадо
- Огірок
- Крем-сир
Приготування
Яйце змішати з 1 ст.л. води, додати сіль, перець і трави.
Сковорідку добре розігріти, змастити олією чи маслом і приготувати млинець з омлету. Те ж саме повторити з другим.
Змастити млинці крем-сиром, викласти начинку і згорнути у рулет.
Подавати на тарілці разом з тостами чи листям салату.
На обід же добре смакуватиме особливий Тосканський суп.
Інгредієнти
- Цибуля червона — 1 шт
- Морква — 1 шт
- Селера — 2 гілочки
- Цибуля-порей — 1 шт
- Часник — 2 зубчики
- Консервована квасоля — 1 банка
- Консервовані томати у власному соку — 1 банка
- Бульйон — 1−1,5 л
- Базилік, орегано, сіль, перець — за смаком
- Цукор — 0,5 столові ложки
- Вершкове масло для смаження
- Зелень (петрушка)
- Сухарики
- Твердий сир (при бажанні)
Приготування
Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, моркву — соломкою або півкільцями, селеру — соломкою, порей — кільцями, часник подрібнюємо.
На вершковому маслі обсмажуємо овочі до мʼякості. Додаємо часник, томати, квасолю, базилік, орегано.
Вливаємо готовий гарячий бульйон і готуємо 10 хвилин на невеликому вогні.
Солимо, перчимо, додаємо зелень і готуємо ще протягом 5 хвилин.
Перед подачею додаємо сухарики та посипаємо тертим сиром.
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