«Якщо завалялося в холодильнику»: рецепт тушкованої капусти по-турецьки від Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом салату під назвою «Святковий», розповів, як приготувати тушковану капусту, яка «завалялася в холодильнику».

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На своїй сторінці у соцмережах він докладно розповів, як це зробити, зазначивши, що з набору таких продуктів виходить капуста по-турецьки. Час приготування — 35 хвилин.

Інгредієнти: 700 г капусти;

400 г фаршу (курячий+свинячий);

25 г олії для смаження;

2−3 ст. л томату;

Сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі, 2−3 зубчики часнику;

Велика цибулина (150г);

Великий помідор 300 г;

3−4 ст. л сметани. Приготування: РЕКЛАМА У велику каструлю вливаємо олію, вкидаємо фарш і, розбиваючи грудочки, готуємо 6−7 хв.

Додаємо нарізаний шматками помідор та цибулю напівкільцями, дрібно порублений часник, томатну пасту. Все гарно вимішуємо і тушкуємо на середньому вогні 5 хв.

Додаємо сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Перемішуємо і готуємо ще пару хвилин.

Вкидаємо в каструлю шинковану капусту. Перемішати та при закритій кришці готувати близько 20 хв. Воду не потрібно доливати, нехай готується у власному соку. Готуємо на невеликому вогні, періодично перемішуючи.

Коли капуста стане м’якою, додайте сметану, протушкуйте ще пару хвилин — і готово.

Раніше фудблогерка Марина Гармаш розповіла як вона готує смажену капусту з додаванням кислої.

Фото — скріншот

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