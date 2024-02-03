«Якщо завалялося в холодильнику»: рецепт тушкованої капусти по-турецьки від Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом салату під назвою «Святковий», розповів, як приготувати тушковану капусту, яка «завалялася в холодильнику».
На своїй сторінці у соцмережах він докладно розповів, як це зробити, зазначивши, що з набору таких продуктів виходить капуста по-турецьки. Час приготування — 35 хвилин.
Інгредієнти:
- 700 г капусти;
- 400 г фаршу (курячий+свинячий);
- 25 г олії для смаження;
- 2−3 ст. л томату;
- Сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі, 2−3 зубчики часнику;
- Велика цибулина (150г);
- Великий помідор 300 г;
- 3−4 ст. л сметани.
Приготування:
- У велику каструлю вливаємо олію, вкидаємо фарш і, розбиваючи грудочки, готуємо 6−7 хв.
- Додаємо нарізаний шматками помідор та цибулю напівкільцями, дрібно порублений часник, томатну пасту. Все гарно вимішуємо і тушкуємо на середньому вогні 5 хв.
- Додаємо сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Перемішуємо і готуємо ще пару хвилин.
- Вкидаємо в каструлю шинковану капусту. Перемішати та при закритій кришці готувати близько 20 хв. Воду не потрібно доливати, нехай готується у власному соку. Готуємо на невеликому вогні, періодично перемішуючи.
- Коли капуста стане м’якою, додайте сметану, протушкуйте ще пару хвилин — і готово.
Раніше фудблогерка Марина Гармаш розповіла як вона готує смажену капусту з додаванням кислої.
Фото — скріншот86
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