37.55 / 38.13 40.89 / 41.60
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Якщо завалялося в холодильнику»: рецепт тушкованої капусти по-турецьки від Олексія Міля

11:39 3 лютого 2024
Тушкована капуста

Фудблогер Олексій Міль, який раніше поділився рецептом салату під назвою «Святковий», розповів, як приготувати тушковану капусту, яка «завалялася в холодильнику».

На своїй сторінці у соцмережах він докладно розповів, як це зробити, зазначивши, що з набору таких продуктів виходить капуста по-турецьки. Час приготування — 35 хвилин.

Інгредієнти:

  • 700 г капусти;
  • 400 г фаршу (курячий+свинячий);
  • 25 г олії для смаження;
  • 2−3 ст. л томату;
  • Сіль, перець, паприка, хмелі-сунелі, 2−3 зубчики часнику;
  • Велика цибулина (150г);
  • Великий помідор 300 г;
  • 3−4 ст. л сметани.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • У велику каструлю вливаємо олію, вкидаємо фарш і, розбиваючи грудочки, готуємо 6−7 хв.
  • Додаємо нарізаний шматками помідор та цибулю напівкільцями, дрібно порублений часник, томатну пасту. Все гарно вимішуємо і тушкуємо на середньому вогні 5 хв.
  • Додаємо сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Перемішуємо і готуємо ще пару хвилин.
  • Вкидаємо в каструлю шинковану капусту. Перемішати та при закритій кришці готувати близько 20 хв. Воду не потрібно доливати, нехай готується у власному соку. Готуємо на невеликому вогні, періодично перемішуючи.
  • Коли капуста стане м’якою, додайте сметану, протушкуйте ще пару хвилин — і готово.

Раніше фудблогерка Марина Гармаш розповіла як вона готує смажену капусту з додаванням кислої.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Лазановський та лідер Greenjolly Роман Калин

«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

бабаки

Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

молочні продукти

Обов’язково включіть до меню: топ-продукти, які лідирують за кількістю білка

Олександр Педан в суді

«Скільки коштує совість?»: телеведучого Педана захейтили через намагання допомогти корупціонеру

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту