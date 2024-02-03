Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус одружився

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив газеті Bild, що федеральний міністр оборони Борис Пісторіус, який активно підтримує Україну у війни проти росії, днями одружився. Згідно з повідомленням, він зв'язав себе узами шлюбу на тижні між Різдвом і Новим роком. Його дружина — Юлія Швангольц.

ВІДЕО ДНЯ

Швангольц, відповідаючи на запитання t-online, підтвердила, що вони були у стосунках минулого року. «Так, ми пара», — сказала тоді вона.

Борис Пісторіус з дружиною Юлією Швангольц

Це зробило їхні стосунки офіційними і поклало край чуткам. Адже про Пісторіуса та його особисте життя вже ходили плітки, пов'язані з його призначенням на посаду міністра оборони на початку 2023 року.

РЕКЛАМА

Пісторіус і Швангольц зустрічаються вже понад рік, все частіше з'являючись разом на заходах минулого літа — наприклад, на фестивалі «Нібелунгів» у Вормсі. Як і Пісторіус, Швангольц, яка на 20 років молодша, також є членом СДПН. Вона політолог і науковим консультант в університеті Дуйсбург-Ессена.

Юлія Швангольц — друга жінка, яку Пісторіус знайшов у власній партії. У 2016 році він закохався в Доріс Шредер-Кьопф, колишню дружину колишнього канцлера Герхарда Шредера. Їхні стосунки розпалися у 2022 році, але пара розійшлася в хороших відносинах, а Доріс Шредер-Кьопф і сьогодні захоплюється своїм колишнім партнером.

РЕКЛАМА

У 2015 році він зазнав важкого удару. Борис Пісторіус втратив свою першу дружину Сабіну, яка померла від раку. Їй було лише 54 роки. Він має двох доньок. Обидві — від стосунків з першою дружиною. Зараз Пісторіус одружився вдруге і таким чином знайшов своє особисте щастя на додаток до політичного злету — від державного політика в Нижній Саксонії до міністра оборони Німеччини.

Раніше Борис Пісторіус заявив, що вважає загрозу для Європи з боку росії цілком реальною, і сказав, коли путінська армія може напасти на країни НАТО.

РЕКЛАМА

Тим часом угорський євродепутат порівняв росію з нацистською Німеччиною і назвав Україну гарантом безпеки ЄС.

273

Читайте нас у Facebook