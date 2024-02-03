«Їй не більше 30»: Дженніфер Лопес вразила своїм зовнішнім виглядом у новому кліпі

Для нового кліпу на свою пісню «Can't Get Enough» (feat. Latto) Дженніфер Лопес, яка нещодавно опублікувала спокусливе фото в червоній білизні, залізла глибоко у свою модну скриньку. У кліпі співачка йде, танцюючи, вулицями в лаконічному діловому образі, валяється в ліжку в халаті або позує в обтислій яскраво-червоній сукні разом з реперкою Латто.

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Але це перш за все стиль, який змушує шанувальників дивитися кліп двічі. Тому що коли Дженніфер Лопес з'являється в ньому в латексних розкльошених штанях і, на перший погляд, прозорому бюстгальтері, лише при ближчому розгляді стає зрозуміло, що топ тільки створює видимість оголених грудей.

Шанувальники зірки в захваті від нового кліпу. У колонці коментарів на YouTube вони, зокрема, пишуть: «Вона перевершила мої очікування». Інший користувач вражений зовнішнім виглядом Дженніфер Лопес: «Дженніфер скоро виповниться 60 років, а вона виглядає на 30. Вона неймовірна!»

Шанувальники прийшли в захват від образів, які створила Джей Ло у кліпі

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Дженніфер Лопес поєднує музику та сім'ю. Вона є матір'ю двійнят і з 2022 року одружена з кінозіркою Беном Аффлеком. Пара вже була разом на початку 2000-х, але після заручин знову розлучилася. Нарешті вони знову зійшлися у 2021 році.

Нагадаємо, що у попередньому кліпі на пісню «Can't Get Enough» Дженніфер Лопес буквально підірвала мережу, з'явившись у неймовірній весільній сукні від українського дизайнера Івана Фролова.

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