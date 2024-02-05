Чи варто бити на сполох: ветеринари пояснили, чому коти п’ють з туалету

Нещодавно «ФАКТИ» писали про шерстяні грудки і блювоту у котів, але багатьох власників вусатих цікавить питання, чому коти п’ють воду з унітазу. Завжди краще зрозуміти поведінку тварини, перш ніж намагатися її змінити. Є кілька можливих причин, чому коти п'ють воду з туалету, пише Catster.

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Хоча деякі коти здогадуються про призначення гігантського фонтану у ванній кімнаті, багато тварин не прирівнюють наш туалет до свого лотка. Тому ідея пити з цього джерела котам здається цілком розумною.

Туалети, зазвичай, виготовляються з порцеляни, яка добре зберігає воду прохолодною. Багато котячих поїлок виготовлені з пластику, скла або кераміки, а ці матеріали не зберігають воду такою ж прохолодною, як порцеляна. Для нас туалетна вода далека від свіжості, але для котів вона може бути свіжішою, ніж та, що у них в мисці. Постійне змивання спричиняє насичення води киснем, що допомагає освіжити воду, роблячи її більш привабливою для домашніх улюбленців. Ми всі знаємо, наскільки коти допитливі, тому не дивно, що їх може зачаровувати спостереження за тим, як вода зливається в каналізацію. Якщо ваш кіт виявляє інтерес до води (наприклад, грається з нею в мисці або бавиться з краном), йому, швидше за все, цікаво погратися і з туалетною водою, що може призвести до того, що він її вип'є.

Коли коти п'ють, вони часто відчувають себе досить вразливими. Ваш унітаз може просто стояти в гарному, малопомітному місці, де вони можуть сидіти спиною до стіни, насолоджуючись спокійним питтям. Погляньте на місце розташування їжі та води вашого кота — якщо воно знаходиться в людному місці, або ж він відчуває себе незахищеним під час пиття, можливо, варто подумати про нове місце.

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Полідипсія (надмірне вживання води) може бути ознакою ряду захворювань, включаючи діабет, хвороби нирок, інфекції або гіпертиреоз. Якщо ваш кіт постійно шукає воду, то унітаз буде таким же гарним місцем, як і будь-яке інше. Коти з полідипсією часто п'ють звідусіль, де тільки можуть знайти воду: з туалету, крапельниць, калюж, душу або поїлок.

Якщо ви підозрюєте, що ваш кіт може страждати на полідипсію, запишіться на прийом до ветеринара. Швидше за все, він візьме аналізи крові та сечі, щоб з'ясувати, що викликає підвищену спрагу у вашого кота.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як підготуватись до походу до ветклініки та зменшити стрес у тварини.

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