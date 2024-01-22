Копійчані засоби: як швидко та ефективно зробити унітаз ідеально чистим

Вапняний наліт і відкладення у ванній кімнаті — прокляття багатьох господинь. Такі плями особливо важко видалити, якщо унітаз не чистили регулярно. Наслідки поганого очищення в майбутньому можуть бути дуже неприємними, оскільки дуже багато засобів для чищення туалетів байдужі до нашого здоров'я, але можна безпечно видалити вапняний наліт з унітазу, пише видання Twoja bateria.

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Харчова сода — один з найпопулярніших засобів для видалення вапняного нальоту з унітазу. Вона має відбілюючі властивості, тому чудово підходить для видалення вапняного нальоту. Використання харчової соди з лимонною кислотою підвищує ефективність очищення. Це найкращий спосіб видалення відкладень, якщо вони не надто товсті. Щоб ефективно очистити плями вапняного нальоту, варто змішати 1/3 склянки харчової соди з ¼ склянки лимонної кислоти. Налийте цю суміш в унітаз і змішайте з водою в унітазі до утворення піни. Залиште на 30−40 хвилин, потім змийте великою кількістю теплої води і почистіть унітаз.

Оцет зазвичай використовується для екологічного очищення. Він має розчиняючі та дезінфікуючі властивості. Ви можете використовувати цей домашній засіб двома способами: залити ним внутрішні стінки унітазу, намочити паперові рушники в оцті, а потім підкласти їх під фланець унітазу. Обидва ці методи ефективні для видалення вапняного нальоту та бактерій.

Популярний напій кока-кола має миючі властивості — його недарма називають універсальним засобом для видалення іржі. Його використовують для очищення труб від іржі. Налийте напій в унітаз. Залиште приблизно на 1,5 години. Почистіть чашу. Змийте водою. Кока-кола є миючим засобом, який також ідеально підходить для очищення інших поверхонь, таких як водостічні труби.

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Використання мийки високого тиску — один з найефективніших та екологічно чистих способів очищення туалету без використання миючих засобів.

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