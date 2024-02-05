Школи Сум тимчасово йдуть на дистанційку через зростання захворюваності на грип та ковід

В Україні зростає рівень захворюваності на грип, який часто поєднується із коронавірусною інфекцією. У зв’язку зі зростанням у Сумській громаді інфекційної захворюваності міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження протиепідемічних заходів. Про це повідомляє інформаційний портал Сумської міської ради.

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Начальник управління охорони здоров’я Олена Чумаченко повідомила, що наразі на території Сумської міської територіальної громади спостерігається загострення епідемічної ситуації з захворюваності на ГРВІ, грип і COVID-19. Фіксується зростання кількості нових випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також триває прогресивне збільшення кількості амбулаторних і стаціонарних хворих.

«Минулого тижня медики зареєстрували 2670 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 28% більше показників попереднього тижня. Із загальної кількості недужих діти становлять 45% (1206 хворих). Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28. Інтенсивний показник захворюваності становить 999,8 на 100 тисяч населення, що на 31% вище середнього рівня інтенсивності перевищення епідемічного порогу для Сумського району (762,17 на 100 тисяч населення)», — йдеться у повідомленні міськради.

У підсумку комісія ухвалила рішення здійснювати до кінця тижня (з 6 лютого по 10 лютого) навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сумської МТГ у дистанційному режимі, обмежити проведення масових заходів до нормалізації ситуації (у разі проведення таких забезпечити використання учасниками та організаторами засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот).

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Як писали «ФАКТИ», зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ спонукало міську владу Ужгорода закрити всі школи на епідемічний карантин, а київські школи можуть перевести на дистанційне навчання.

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