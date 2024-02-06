Можуть бути серйозні проблеми: водіїв попередили про небезпеку тривалого прогріву авто взимку

Морози — дуже сильне випробування для автомобіля. Розв'язувати цю задачу можна по-різному, наприклад, деякі водії набувають звички довго прогрівати авто, вважаючи ці дії невід’ємною частиною турботи про двигун у холодну пору року.

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Однак автомеханіки попереджають, що це застаріла практика, яка може спровокувати серйозні проблеми, пише Твоя машина.

1. Знос двигуна

Тривале прогрівання в холодну погоду може спричинити зношування двигуна. Багато хто вважає, що прогрів покращує мастило, але сучасні олії розроблені так, щоб забезпечувати надійну роботу двигуна відразу після запуску.

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2. Накопичення сажі на свічках запалювання.

Довге прогрівання може призвести до утворення сажі на свічках запалювання. Це може знизити ефективність згоряння палива та погіршити загальну продуктивність двигуна.

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3. Викид шкідливих речовин

Тривале прогрівання супроводжується великим викидом шкідливих речовин в атмосферу. У деяких країнах з цієї причини заборонено прогрівати двигун авто або взагалі або занадто тривалий час.

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При цьому експерти звертають увагу, що сучасні синтетичні олії не вимагають тривалого прогріву, тож навіть за найнижчих температур вам буде достатньо 2−3 хвилин, щоб підготувати двигун до експлуатації.

Але яким би вправним водієм ви не були, все ж слід враховувати експлуатаційні якості самого автомобіля. Вони ж можуть бути не найкращими.

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