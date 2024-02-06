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Торт «Сльоза слона» за рецептом Людмили Борщ: нереально смачний, шоколадно-банановий — сім’я буде у захваті (відео)

19:30 6 лютого 2024
Шматок торта

Відома кулінарка Людмила Борщ вміє дивувати не тільки смачними стравами, а й оригінальними назвами до них — тільки подумайте: «Африка», «Леді Вінтер», «Французький бульвар».

Теж саме можна сказати і про торт «Сльоза слона».

«Ви коли-небудь бачили торт, схожий на сльозу слона? Якою б дивною не здавалася вам назва цього десерту, цей торт дійсно буде схожий на гігантську сльозу слона», — сміється вона на відео зі свого архіву.

Виявляється, що коли торт розрізати і подивитися на нього збоку, то смаколик дійсно нагадує чимось сльозу слона — з бананчиком у вигляді зіниці.

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Однак незвичайний вид — це ще не всі переваги цього десерту. Торт настільки просто готувати, що з цим завданням справиться навіть кулінарка-початківець. Тому якщо у вас буде вільний час на вихідних, то можете здивувати домашніх «сльозинкою».

З інгредієнтів вам знадобиться:

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для бісквіту:

  • яйця — 6 шт
  • цукор — 250 г
  • мед — 4 ст. л
  • розпушувач — 2 ч.л.
  • какао — 4 ст л.
  • борошно — 240 г.

для крему:

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  • сметана — 600 г
  • цукрова пудра — 200 г
  • загущувач — 12 г
  • банани — 2 шт.

для помадки:

  • какао — 3 ст. л
  • цукор — 6 ст. л
  • крохмаль — 1 ст. л
  • сметана — 2 ст. л
  • вода — 2 ст. л
  • вершкове масло — 30 г.

Сам процес готування Людмила Борщ показала на відео.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ здивувала шанувальників салатом «Баронеса», в якому унікальним чином поєднано інгредієнти у кожному шарі.

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