Торт «Сльоза слона» за рецептом Людмили Борщ: нереально смачний, шоколадно-банановий — сім’я буде у захваті (відео)

Відома кулінарка Людмила Борщ вміє дивувати не тільки смачними стравами, а й оригінальними назвами до них — тільки подумайте: «Африка», «Леді Вінтер», «Французький бульвар».

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Теж саме можна сказати і про торт «Сльоза слона».

«Ви коли-небудь бачили торт, схожий на сльозу слона? Якою б дивною не здавалася вам назва цього десерту, цей торт дійсно буде схожий на гігантську сльозу слона», — сміється вона на відео зі свого архіву.

Виявляється, що коли торт розрізати і подивитися на нього збоку, то смаколик дійсно нагадує чимось сльозу слона — з бананчиком у вигляді зіниці.

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Однак незвичайний вид — це ще не всі переваги цього десерту. Торт настільки просто готувати, що з цим завданням справиться навіть кулінарка-початківець. Тому якщо у вас буде вільний час на вихідних, то можете здивувати домашніх «сльозинкою».

З інгредієнтів вам знадобиться:

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для бісквіту:

яйця — 6 шт

цукор — 250 г

мед — 4 ст. л

розпушувач — 2 ч.л.

какао — 4 ст л.

борошно — 240 г.

для крему:

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сметана — 600 г

цукрова пудра — 200 г

загущувач — 12 г

банани — 2 шт.

для помадки:

какао — 3 ст. л

цукор — 6 ст. л

крохмаль — 1 ст. л

сметана — 2 ст. л

вода — 2 ст. л

вершкове масло — 30 г.

Сам процес готування Людмила Борщ показала на відео.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ здивувала шанувальників салатом «Баронеса», в якому унікальним чином поєднано інгредієнти у кожному шарі.

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