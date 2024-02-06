Торт «Сльоза слона» за рецептом Людмили Борщ: нереально смачний, шоколадно-банановий — сім’я буде у захваті (відео)
Відома кулінарка Людмила Борщ вміє дивувати не тільки смачними стравами, а й оригінальними назвами до них — тільки подумайте: «Африка», «Леді Вінтер», «Французький бульвар».
Теж саме можна сказати і про торт «Сльоза слона».
«Ви коли-небудь бачили торт, схожий на сльозу слона? Якою б дивною не здавалася вам назва цього десерту, цей торт дійсно буде схожий на гігантську сльозу слона», — сміється вона на відео зі свого архіву.
Виявляється, що коли торт розрізати і подивитися на нього збоку, то смаколик дійсно нагадує чимось сльозу слона — з бананчиком у вигляді зіниці.
Однак незвичайний вид — це ще не всі переваги цього десерту. Торт настільки просто готувати, що з цим завданням справиться навіть кулінарка-початківець. Тому якщо у вас буде вільний час на вихідних, то можете здивувати домашніх «сльозинкою».
З інгредієнтів вам знадобиться:
для бісквіту:
- яйця — 6 шт
- цукор — 250 г
- мед — 4 ст. л
- розпушувач — 2 ч.л.
- какао — 4 ст л.
- борошно — 240 г.
для крему:
- сметана — 600 г
- цукрова пудра — 200 г
- загущувач — 12 г
- банани — 2 шт.
для помадки:
- какао — 3 ст. л
- цукор — 6 ст. л
- крохмаль — 1 ст. л
- сметана — 2 ст. л
- вода — 2 ст. л
- вершкове масло — 30 г.
Сам процес готування Людмила Борщ показала на відео.
Нагадаємо, раніше Людмила Борщ здивувала шанувальників салатом «Баронеса», в якому унікальним чином поєднано інгредієнти у кожному шарі.148
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