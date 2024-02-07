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Додати трохи пармезану: рецепт улюблених спагетті Меган Маркл

17:25 7 лютого 2024
Спагетті

Дружина принца Гаррі, тепер він герцог Сассекський, Меган Маркл охоче ділиться інформацією про свою улюблену їжу. Так ми дізналися про їжу та напої, які вона любить давно. Серед них є і ці спагеті, до яких вона додає трохи витриманого твердого сиру, наприклад, пармезан, пише «Шуба».

Свого часу, ще до заміжжя, Меган Маркл була авторкою подкасту, присвяченого їжі. Там вона розповідала про свої улюблені сніданки та інше, ділилася рецептами.

Як повідомляють, Меган обожнює готувати спагеті з твердим сиром, адже процес легкий, швидкий і вимагає лише три інгредієнти.

Зазвичай герцогиня використовує спагеті, але можна взяти будь-які макарони, які є в наявності. Важливо залишити трохи води після варіння пасти, вона може знадобитися, коли додається сир.

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Інгредієнти (2 порції):

Спагеті — 300 г
Масло вершкове 73% - 40 г
Пармезан тертий — 150 г
Перець чорний мелений за смаком
Сіль за смаком

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Спосіб приготування:

Крок 1/3
У великій каструлі довести до кипіння 2 літри води та 1 чайну ложку солі. Додати макарони та варити, як вказано на упаковці до стану аль денте. Залишити склянку води після варіння макаронів і злити спагеті.

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Крок 2/3
Поставити ту ж каструлю на слабкий вогонь і розтопити вершкове масло. Додати мелений перець і сіль, готувати, помішуючи, близько 1 хвилини.

Крок 3/3
Додати в каструлю спагеті й перемішати, щоб вони покрилися маслом. Частинами додати сир, перемішуючи. За необхідності додати трохи води після варіння пасти, знову перемішати.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати пасту із запеченим гарбузом, в’яленими томатами та фетою.

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