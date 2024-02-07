Бурякова закуска з консервованим нутом: гості будуть у захваті

Буряк — овоч, який допоможе вам економити і при цьому залишатися гурманом. Страви з буряком мають гарний колір і прекрасний смак. Наприклад, один відомий французький шеф-кухар навіть вирішив приготувати соус на основі борщу і пропонувати його у своєму ресторані. А чи пробували ви поєднувати буряк і нут? Це поєднання вище всіх похвал. Якщо ви пригостите буряково-нутовою закускою гостей, вони будуть у захваті.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт салату з буряком і сиром.

- При подачі прикрасьте цю страву зеленою цибулею або іншою свіжою зеленню, а також кунжутом, — рекомендує Елла Іванова. — Ця закуска чудово поєднується зі свіжим хлібом.

Закуска з буряка та нуту 1 банка консервованого нуту

2 відварені буряки

2 столові ложки рослинної олії

Перчик чилі (за бажання, якщо любите гостре)

Сіль

Зубок часнику

1 чайна ложка кунжуту

1 столова ложка лимонного соку

Відварений та охолоджений буряк порізати та з консервованим нутом і часником подрібнити в блендері. Додати оливкову олію та лимонний сік.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт брускети з м'яким сиром і буряком.

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Фото з альбому Елли Іванової

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