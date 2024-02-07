Бурякова закуска з консервованим нутом: гості будуть у захваті
Буряк — овоч, який допоможе вам економити і при цьому залишатися гурманом. Страви з буряком мають гарний колір і прекрасний смак. Наприклад, один відомий французький шеф-кухар навіть вирішив приготувати соус на основі борщу і пропонувати його у своєму ресторані. А чи пробували ви поєднувати буряк і нут? Це поєднання вище всіх похвал. Якщо ви пригостите буряково-нутовою закускою гостей, вони будуть у захваті.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт салату з буряком і сиром.
- При подачі прикрасьте цю страву зеленою цибулею або іншою свіжою зеленню, а також кунжутом, — рекомендує Елла Іванова. — Ця закуска чудово поєднується зі свіжим хлібом.
Закуска з буряка та нуту
- 1 банка консервованого нуту
- 2 відварені буряки
- 2 столові ложки рослинної олії
- Перчик чилі (за бажання, якщо любите гостре)
- Сіль
- Зубок часнику
- 1 чайна ложка кунжуту
- 1 столова ложка лимонного соку
Відварений та охолоджений буряк порізати та з консервованим нутом і часником подрібнити в блендері. Додати оливкову олію та лимонний сік.
Смачного!
Нагадаємо рецепт брускети з м'яким сиром і буряком.
Фото з альбому Елли Іванової53
Читайте нас у Facebook