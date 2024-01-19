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Чудова намазка з буряка: смачно так, що не відірватися

22:35 21 січня 2024
намазка з буряка

Багато хто полюбляє намазки, які продаються в супермаркетах. Однак ціни на них не низькі. А чи замислювалися ви коли-небудь над тим, щоб приготувати намазку для бутербродів у домашніх умовах? Це займе небагато часу і вийде смачно. А головне — така намазка не тривалого зберігання, тому не містить жодних консервантів.

Намазка з буряка чудово поєднується з багетом, житнім і гречаним хлібом. При подачі такі бутерброди можна декорувати свіжою зеленню.

Рецептом намазки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Така намазка напевно сподобається всім у вашій родині, а також гостям, — каже Елла Іванова. — Вона незвичайна і за смаком, і за кольором. Можливо, гості навіть попросять у вас її рецепт.

Чудова намазка з буряка

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  • 1 великий буряк
  • 50 г очищеного насіння соняшнику
  • Сіль
  • Перець
  • 1 зубочок часнику
  • 2 столові ложки олії
  • Сік лимона

Буряк відварюємо або запікаємо. Усі інгредієнти подрібнюємо в блендері, додавши сік лимона та олію.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт закуски із сала.

Фото з альбому Елли Іванової

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