Чудова намазка з буряка: смачно так, що не відірватися
Багато хто полюбляє намазки, які продаються в супермаркетах. Однак ціни на них не низькі. А чи замислювалися ви коли-небудь над тим, щоб приготувати намазку для бутербродів у домашніх умовах? Це займе небагато часу і вийде смачно. А головне — така намазка не тривалого зберігання, тому не містить жодних консервантів.
Намазка з буряка чудово поєднується з багетом, житнім і гречаним хлібом. При подачі такі бутерброди можна декорувати свіжою зеленню.
Рецептом намазки поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Така намазка напевно сподобається всім у вашій родині, а також гостям, — каже Елла Іванова. — Вона незвичайна і за смаком, і за кольором. Можливо, гості навіть попросять у вас її рецепт.
Чудова намазка з буряка
- 1 великий буряк
- 50 г очищеного насіння соняшнику
- Сіль
- Перець
- 1 зубочок часнику
- 2 столові ложки олії
- Сік лимона
Буряк відварюємо або запікаємо. Усі інгредієнти подрібнюємо в блендері, додавши сік лимона та олію.
Смачного!
Нагадаємо рецепт закуски із сала.
Фото з альбому Елли Іванової199