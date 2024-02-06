Принц Вільям повертається до роботи, поки Кейт Міддлтон відновлюється після операції

Принц Вільям повертається до роботи після того, як взяв відпустку, щоб допомогти доглядати за своєю дружиною Кейт Міддлтон. 42-річна принцеса Уельська покинула лікарню 29 січня після майже двотижневого перебування там після операції на животі. Протягом цього часу і після її виписки 41-річний принц Вільям допомагав доглядати за їхніми трьома дітьми, 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї, в родинному будинку, котеджі Аделаїда, в маєтку Віндзорського замку.

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Саме у Віндзорі принц Вільям вперше після операції вийде на публіку і проведе ранковий інвестиційний захід від імені свого батька, короля Чарльза, який також відновлюється після власної операції з приводу збільшеної простати.

Під час заходу принц Вільям нагородить представників громадськості та інших видатних людей почесними відзнаками, якими зазвичай нагороджують на Новий рік або з нагоди дня народження монарха.

Пізніше того ж дня принц Уельський також планує відвідати щорічний гала-вечір зі збору коштів для Лондонської служби повітряної швидкої допомоги. Вільям, який близько двох років був пілотом повітряної швидкої допомоги у Східній Англії, приділяє багато уваги висвітленню роботи повітряних медичних бригад та інших служб екстреної допомоги, і чотири роки тому став патроном цієї організації.

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Королівська сім'я не надала жодних останніх оновлень щодо одужання принцеси Кейт після операції. Кенсінгтонський палац заявив, що у неї все добре після виписки з лікарні 29 січня. Окрім чоловіка, який допомагає їй, за дітьми також доглядає давня няня сім'ї Марія Тереза Турріон Борралло.

«Кейт допомагають батьки, Майк і Керол Міддлтон, а також брат Джеймс і сестра Піппа, які живуть приблизно в 40 хвилинах їзди від неї, — повідомило нещодавно джерело People. — Її батьки беруть активну участь у вихованні онуків».

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Палац заперечує повідомлення про те, що Кейт Міддлтон була в комі після операції: «Повна нісенітниця».

Раніше повідомлялося, що у короля Великої Британії Чарльза діагностували рак.

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