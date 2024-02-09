Агенти кремля активізувалися у Сербії: що замислила росія

Офіцери Служби зовнішньої розвідки рф, які працюють під дипломатичним прикриттям у Сербії, здійснюють координацію кампанії, спрямованої на посилення антизахідних настроїв у Сербії та протидію постачанню боєприпасів для України, використовуючи тему наслідків застосування боєприпасів зі збідненим ураном. Про це Guildhall повідомило джерело в уряді Сербії.

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За інформацією інсайдерів, у січні 2024 року в Белграді пройшла зустріч співробітників Служби зовнішньої розвідки рф Андрєя Тємяшова (дипломатичне прикриття — радник-посланець посольства рф у Сербії) та Міхаіла Гєнєралова (дипломатичне прикриття — радник місії посольства рф у Сербії) з сербським та італійським адвокатами Срджаном Алексічем (Срђан Алексић) та Анджело Фіоре Тарталья (Angelo Fiore Tartaglia). Зустріч проведена з метою планування та координації серії подальших дій учасників щодо організації активних заходів у рамках кампанії.

Для досягнення перерахованих цілей росія використовує тему наслідків застосування боєприпасів зі збідненим ураном під час конфлікту в Югославії, адаптувавши її до стратегічного завдання по протидії постачанню боєприпасів для України.

У 2022 році Срджан Алексіч разом з Анджело Фіоре Тарталья підготували позов проти НАТО щодо застосування снарядів зі збідненим ураном під час конфлікту в Югославії у 1999 році. Позов був поданий до Верховного Суду Сербії у 2022 році, а сама кампанія підтримана російськими державними медіа Sputnik та RT.

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Анджело Фіоре Тарталья, який також представляє інтереси проросійського президента Республіки Сербська Мирослава Додіка, є також представником італійської Національної асоціації жертв збідненого урану. 28 лютого 2022 року відбулася приватна аудієнція представників асоціації з Папою Римським, під час якої учасники звинуватили країни Заходу у застосуванні боєприпасів зі збідненим ураном.

Срджан Алексіч та Анджело Фіоре Тарталья публічно виступають проти постачання Україні західних боєприпасів зі збідненим ураном. У березні 2023 року Срджан Алексіч в інтерв'ю «РИА Новости» заявив, що застосування снарядів зі збідненим ураном у зоні конфлікту в Україні та у бойових діях у всьому світі необхідно заборонити. Також у березні 2023 року Анджело Фіоре Тарталья в інтерв'ю італійському виданню Il Manifesto розкритикував постачання таких боєприпасів Збройним Силам України.

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Нагадаємо, за результатами розслідування ООН, використання збідненого урану в Югославії та Боснії ніяк не вплинуло на навколишнє середовище та населення, а також учасників бойових дій. Повідомлення про зростання онкологічних захворювань після застосування снарядів зі збідненим ураном у Югославії спростували дослідження Міністерства оборони Італії.

Раніше повідомлялося, що через війну росії проти України Пентагон планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, в тому числі зі збідненим ураном, до 100 000 на місяць.

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