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«Це надихає»: королева Камілла прокоментувала стан здоров’я свого чоловіка

11:31 11 лютого 2024
Чарльз ІІІ і королева Камілла

У короля Чарльза III діагностували рак. Ця новина сколихнула не лише британську королівську родину. Весь світ дивився на Велику Британію і надсилав монарху побажання якнайшвидшого одужання.

Як повідомив Букінгемський палац у своїй заяві, 75-річний король вже проходить курс лікування. Король Чарльз III наразі одужує у своєму заміському маєтку Сандрінгем у східному англійському графстві Норфолк.

Король скасував зустрічі за порадою лікарів, щоб повністю зосередитися на своєму одужанні. Його дружина Камілла, з іншого боку, продовжує виконувати свої обов'язки. Королева з'явилася на благодійному концерті в Солсберійському соборі в четвер увечері.

Коли її запитали про стан здоров'я чоловіка, вона відповіла: «Він почувається надзвичайно добре, враховуючи обставини. Ми дуже зворушені всіма листами і повідомленнями. Це дуже надихає», повідомляє t-online.

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Чарльз III переніс операцію на простаті, під час якої був виявлений рак.

«Під час нещодавнього лікування короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення простати була виявлена ще одна проблема. Подальші діагностичні тести виявили форму раку», — повідомили в понеділок у палаці.

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Раніше повідомляли, що життя королівської сім’ї ніколи не було таким небезпечним, що чекає онуків хворого на рак Чарльза III.

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