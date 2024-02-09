Кабмін дозволив ТЦК «приймати» призовників цілодобово

В Україні, де нещодавно у першому читанні ухвалили урядовий проєкт закону щодо мобілізації, було внесено зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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«Передбачено під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки цілодобово: розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співробітників ТЦК Чернівців звинуватили у викраденні та побитті соліста гурту Intermezzo, а в Одесі співробітники війсккомату силою витягали чоловіків з маршруток.

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