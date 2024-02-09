Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував інтерв’ю російського диктатора володимира путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

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«Інтерв'ю путіна — хороша новина

Що ж, приємно, коли наші вороги самі себе по яйцям б’ють. Я очікую, що за результатами цього бредового потоку ми нарешті отримаємо хороші новини, і ще й буде ріст підтримки «України серед американських виборців. І ось чому.

1.Отже путін вирішив нагородити 3 мішки свого бреда про історичні землі, придуману націю і події 400 років давності. І все це він зробив для американської аудиторії. Які висновки з цього має зробити звичайний американець? Виходить: що сучасні американці живуть на історичних землях Британії (або навіть індіанців), взагалі не є окремою нацією, і повинні добровільно вернутись в підданство британського короля?

2. Пасаж про Гітлера, який чемно попросив Польщу вернути «ісконні» німецькі землі в Данцігу — взагалі на голову не налазить. Кращого способу повідомити всім, що путін сповідує ідеологію неонацизму — навіть не придумати.

3. Всі розмови про необхідність домовлятись звелись до простої тези, що суть домовленості — визнати російські завоювання. Однак, в обмін на що це має відбутись, яка вигода від цього Заходу — навіть не натякнув.

4. путін підтвердив ключову свою тезу, що домовлятись він не з Україною хоче, а з Заходом. Дякую йому за це нагадування, бо на Заході люди думають, що війна це про наші з ним проблеми, і ми можемо їх вирішити між собою.

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Я думав, що кремль використає інтерв'ю для атаки на політику Байдена, буде гратись в добру ображену овечку, готову всім допомагати, буде закликати до партнерства і спільної відповідальності за безпеку в світі і тп. Це могло б серйозно посилити меседжі про необхідність припинити підтримку України, домовитись і забути про все.

А так перед американцями представ «йоб.тий на всю голову» диктатор.

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Дякуємо Такере!" — написав він.

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