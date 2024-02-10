В пологовий будинок чи на дискотеку? Джанабаєва пожартувала з чуток про «розлучення» з Меладзе

Популярний співак Валерій Меладзе був одним з тих, хто хоч і не засудив вторгнення російських фашистів в Україну, проте і не став вихваляти кремлівського диктатора путіна.

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Але навіть його завуальованих відгуків про те, що «все це потрібно припинити» було достатньо для того, щоб влада почала дивитися на нього скоса.

А коли артист в Дубаї у відповідь на фразу «Слава Україні» сказав «Героям слава», йому повністю «перекрили кисень» — тобто, позбавили можливості виступати з концертами в рф.

Тому цілком логічно, що коли в середині грудня минулого року його дружина, екс-солістка гурту «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва з'явилася на публіці без обручки, поповзли перші чутки про розлучення артистів, які виховують трьох дітей.

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Тоді ж Джанабаєва утричі підняла цінник на свої виступи на корпоративах — з 850 тисяч до 2,5 млн рублів, що, на думку публіки, свідчило про те, що вона стала головним «заробітчанином» в сім'ї.

Втім, навіть якщо якісь негаразди у подружжя Меладзе-Джанабаєвих і були, то пара змогла їх подолати. Сьогодні в Інстаграмі* Альбіна опублікувала перше за довгий час фото з чоловіком і не стрималася від жарту щодо їхнього шлюбу.

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«Давайте разом виберемо підпис до фото: а) Їдемо по продукти; б) Їдемо розлучатися; в) Їдемо до пологового будинку; г) Їдемо до сусіднього села на дискотеку», — звернулася співачка до шанувальників.

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Втім, шанувальники дружно вибрали пункт під літерою «Г», так як вирішили, що трохи веселощів цій сімейці на тлі всіх проблем, що звалилися на них через дії недолугої влади рф, точно не завадить. Головне, щоб не «б», пишуть шанувальники (розлучення).

Також коментатори зазначають, що люблять Валерія і Альбіну, і бажають їм щасті і довгих років життя, аби і їхнє спільне майбутнє не перекреслив розрив стосунків (тобто щоб Валерій не повторив долі свого старшого брата Костянтина). Тим більше, що чутки про причини розставання Меладзе з Брежнєвою лише набирають обертів.

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