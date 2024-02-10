«Крокуси символізують надію та відродження, оскільки зацвітають навіть на снігу», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка, дослідниця історії українського фарфору та авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про перші весняні квіти у декорі сервізів.
«Даруйте посуд з первоцвітами на новосілля»
— Порцеляна у XVIII-XIX столітті коштувала дуже дорого, її називали «білим золотом», — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — У вісімнадцятому сторіччі ще не було таких виробничих технологій, як зараз, тому носики чайників, кришечки, вигнуті ручки, а також розпис створювались вручну. Існує думка, що головні шедеври порцеляни в Європі були створені у XVIII та на початку XIX століття. Протягом XIX століття чимало ідей декорів втратили новизну, а невдовзі з'явилися нові технології, що сприяли масовості виробництва. Наприклад, ручний розпис замінили декоруванням деколлю (технологія перенесення на предмети зображення, виконаного на спеціальному папері).
Моду на квітковий декор в Європі запровадила Мейсенська мануфактура. Цей дизайн став дуже популярним. Європейські художники використовували ілюстрації з ботанічних атласів і відтворювали їх у порцеляновому посуді. Часто на фарфорі зображували прекрасні півонії та пишні троянди, квіткові гірлянди та букети у поєднанні з великою кількістю позолоти. Багатьом полюбилися на порцеляні конвалії, братки, маргаритки, незабудки… Сьогодні ж мова піде про перші весняні квіти у розписі посуду.
— Квітковий декор яких сервізів особливо вишуканий?
— Взірець високого професіоналізму, чудового смаку та глибоких знань національних традицій, мистецтва й літератури — творчість Валентини Трегубової та Миколи Трегубова. Їх чайний сервіз «Крокуси» (у заголовку) прикрашають квіти, які першими сповіщають, що весна прийшла. Крокуси символізують надію та відродження, оскільки зацвітають навіть на снігу. З цією квіткою пов'язано кілька легенд. Одна з них розповідає про те, що Крокусом звали бога моряків, вірного друга Гермеса. Якось Гермес і Крокус займалися метанням диска, і Гермес випадково випустив диск, який смертельно поранив Крокуса. Гермес підхопив свого друга і почав благати олімпійських богів про те, щоб вони не розлучали його з товаришем. Але боги були безсилі. На згадку про друга вони подарували йому чудову квітку. Цій квітці Гермес дав ім'я «крокус».
Також існує безліч повір'їв, які пов'язані з цією квіткою. У Персії вірили, що вагітна жінка має носити при собі сушені квіти шафрану (це друга назва крокуса), щоб легко народити. Вірили, що ця квітка допомагає у любовних справах. Щоб приворожити коханого, дівчата сипали сухі квіти шафрану у вогонь.
— Які ще весняні квіти популярні у декорі українського посуду?
— Нарциси. Унікальна таріль Оксани Жникруп з витонченими квітами, краса та ніжність яких зачаровує. Нарцис — квітка, овіяна легендами.
Давньогрецький міф розповідає, що юнак на ім'я Нарцис, побачивши своє відображення в струмку, так замилувався собою, що не зміг відірвати погляду і перетворився на квітку. Тому нарцис асоціюється із самозакоханістю та самолюбуванням. Проте це не єдине його символічне значення. Також нарциси є символом дружби і можуть бути подаровані на знак вдячності та прихильності.
Взагалі ж посуд з первоцвітами асоціюється з весною та оновленням і є популярним вибором для подарунків. Даруйте його на новосілля, а також з приводу якихось важливих для людини починань. Яка краса, наприклад, столовий сервіз коростенських майстрів Костянтина Олійника та Олександра Шевченка «Білий нарцис». Неймовірно гарний і чайник з нарцисами, створений фарфористами Валентиною та Миколою Трегубовими на Коростенському фарфоровому заводі.
— Краса!
— Дуже ніжні нарциси і в малюнках Яніни Баргілевич у столовому сервізі Кам'янобрідського фаянсового заводу.
Квіткові принти використовуються на шпалерах, постільній білизні, на оббивці меблів, декоративних подушках… Квіти в інтер'єрі оселі завжди займають гідне місце, оскільки квіткові композиції не лише прикрашають інтер'єр, але й створюють особливу атмосферу та затишок. А які чудові роботи одеської художниці Олени Жернової — «Росла в гаю конвалія» та «На проліски білі, на квіти лагідні скотилася тихо сльоза…».
«Мімоза — символ жіночності та чуйності»
— А чи створювались предмети сервізів у формі квітів?
— Так. Постійне прагнення до пошуку нових форм, потреба експериментувати з різними матеріалами, створюючи прекрасні зразки декоративного мистецтва — все це притаманне новаторам у мистецтві фарфору Василю Єрмоленку та його дружині Олександрі.
Одна з найкращих робіт подружжя — сервіз «Конвалія», в якому немає розпису, художній образ створений лише білосніжним кольором фарфору, його вишуканою формою, витончено підкресленою золотом. Білі чашки і чайники ніби доносять до нас свіжість та чистоту лісових квітів, їх крихкість та зворушливість.
Неймовірний сервіз з конваліями є й у творчому доробку подружжя Віталія та Людмили Шевченко.
— А який сервіз з весняними квітами у вас улюблений?
— Я не змогла пройти повз городницького сервізу для кави з конваліями й тепер він є в моєму користуванні.
— А чи була популярна у декорі фарфору мімоза?
- Вона прикрасила чайну пару Зінаїди Олексенко «Весна» з набору «Пори року».
Символом жіночності та чуйності декорований й сервіз для кави Городницького фарфорового заводу на 21 предмет.
Кожен з фарфористів намагався використати свій хист, щоб форми та оздоблення були до смаку найвибагливішому естету.
Раніше колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкращі вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу.
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Фото з альбому Л. Карпінської-Романюк
У заголовку: М. та В. Трегубова. Чайний сервіз «Крокуси». Коростенський ФЗ. 1987.117
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