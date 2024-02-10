«Крокуси символізують надію та відродження, оскільки зацвітають навіть на снігу», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк

Весна наближається, а це значить, пробуджується природа і зовсім скоро з’являться перші квіти. Проліски, крокуси, нарциси, мімоза — вісники цієї чудової пори року, яка дарує оптимізм та натхнення. Ці квіти надихають митців в усьому світі. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка, дослідниця історії українського фарфору та авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про перші весняні квіти у декорі сервізів.

«Даруйте посуд з первоцвітами на новосілля»

— Порцеляна у XVIII-XIX столітті коштувала дуже дорого, її називали «білим золотом», — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — У вісімнадцятому сторіччі ще не було таких виробничих технологій, як зараз, тому носики чайників, кришечки, вигнуті ручки, а також розпис створювались вручну. Існує думка, що головні шедеври порцеляни в Європі були створені у XVIII та на початку XIX століття. Протягом XIX століття чимало ідей декорів втратили новизну, а невдовзі з'явилися нові технології, що сприяли масовості виробництва. Наприклад, ручний розпис замінили декоруванням деколлю (технологія перенесення на предмети зображення, виконаного на спеціальному папері).

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Моду на квітковий декор в Європі запровадила Мейсенська мануфактура. Цей дизайн став дуже популярним. Європейські художники використовували ілюстрації з ботанічних атласів і відтворювали їх у порцеляновому посуді. Часто на фарфорі зображували прекрасні півонії та пишні троянди, квіткові гірлянди та букети у поєднанні з великою кількістю позолоти. Багатьом полюбилися на порцеляні конвалії, братки, маргаритки, незабудки… Сьогодні ж мова піде про перші весняні квіти у розписі посуду.

В. Веретьохін. Чайний сервіз «Весна». Сумський ФЗ. 1969 р.

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— Квітковий декор яких сервізів особливо вишуканий?

— Взірець високого професіоналізму, чудового смаку та глибоких знань національних традицій, мистецтва й літератури — творчість Валентини Трегубової та Миколи Трегубова. Їх чайний сервіз «Крокуси» (у заголовку) прикрашають квіти, які першими сповіщають, що весна прийшла. Крокуси символізують надію та відродження, оскільки зацвітають навіть на снігу. З цією квіткою пов'язано кілька легенд. Одна з них розповідає про те, що Крокусом звали бога моряків, вірного друга Гермеса. Якось Гермес і Крокус займалися метанням диска, і Гермес випадково випустив диск, який смертельно поранив Крокуса. Гермес підхопив свого друга і почав благати олімпійських богів про те, щоб вони не розлучали його з товаришем. Але боги були безсилі. На згадку про друга вони подарували йому чудову квітку. Цій квітці Гермес дав ім'я «крокус».

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Також існує безліч повір'їв, які пов'язані з цією квіткою. У Персії вірили, що вагітна жінка має носити при собі сушені квіти шафрану (це друга назва крокуса), щоб легко народити. Вірили, що ця квітка допомагає у любовних справах. Щоб приворожити коханого, дівчата сипали сухі квіти шафрану у вогонь.

— Які ще весняні квіти популярні у декорі українського посуду?

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— Нарциси. Унікальна таріль Оксани Жникруп з витонченими квітами, краса та ніжність яких зачаровує. Нарцис — квітка, овіяна легендами.

О. Жникруп. Декоративна таріль «Нарциси». Київський ЕКХЗ. 1960-ті

Давньогрецький міф розповідає, що юнак на ім'я Нарцис, побачивши своє відображення в струмку, так замилувався собою, що не зміг відірвати погляду і перетворився на квітку. Тому нарцис асоціюється із самозакоханістю та самолюбуванням. Проте це не єдине його символічне значення. Також нарциси є символом дружби і можуть бути подаровані на знак вдячності та прихильності.

Взагалі ж посуд з первоцвітами асоціюється з весною та оновленням і є популярним вибором для подарунків. Даруйте його на новосілля, а також з приводу якихось важливих для людини починань. Яка краса, наприклад, столовий сервіз коростенських майстрів Костянтина Олійника та Олександра Шевченка «Білий нарцис». Неймовірно гарний і чайник з нарцисами, створений фарфористами Валентиною та Миколою Трегубовими на Коростенському фарфоровому заводі.

К. Олійник, О. Шевченко. Столовий сервіз «Білий нарцис». Коростенський ФЗ. 2005.

М. та В. Трегубови. Чайник «Богатир» розпис «Нарциси». Коростенський ФЗ. 1982

— Краса!

— Дуже ніжні нарциси і в малюнках Яніни Баргілевич у столовому сервізі Кам'янобрідського фаянсового заводу.

Малюнок Яніни Баргілевич "Нарцис" на посудних формах столового сервізу Кам'янобрідського фаянсового заводу

Квіткові принти використовуються на шпалерах, постільній білизні, на оббивці меблів, декоративних подушках… Квіти в інтер'єрі оселі завжди займають гідне місце, оскільки квіткові композиції не лише прикрашають інтер'єр, але й створюють особливу атмосферу та затишок. А які чудові роботи одеської художниці Олени Жернової — «Росла в гаю конвалія» та «На проліски білі, на квіти лагідні скотилася тихо сльоза…».

О. Жернова. Сервіз на дві персони. «На проліски білі, на квіти лагідні скотилася тихо сльоза…» Ручний розпис надполив'яними фарбами та золотом. Одеса. 2019

О. Жернова. Сервіз на дві персони. "Росла в гаю конвалія». Ручний розпис надполив'яними фарбами та золотом. Одеса. 2019

«Мімоза — символ жіночності та чуйності»

— А чи створювались предмети сервізів у формі квітів?

— Так. Постійне прагнення до пошуку нових форм, потреба експериментувати з різними матеріалами, створюючи прекрасні зразки декоративного мистецтва — все це притаманне новаторам у мистецтві фарфору Василю Єрмоленку та його дружині Олександрі.

В. та О. Єрмоленки. Комплект для чаю «Конвалія». Сумський фарфоровий завод. 1981

Одна з найкращих робіт подружжя — сервіз «Конвалія», в якому немає розпису, художній образ створений лише білосніжним кольором фарфору, його вишуканою формою, витончено підкресленою золотом. Білі чашки і чайники ніби доносять до нас свіжість та чистоту лісових квітів, їх крихкість та зворушливість.

Неймовірний сервіз з конваліями є й у творчому доробку подружжя Віталія та Людмили Шевченко.

В. та Л. Шевченки. Сервіз для кави «Конвалії». Сумський фарфоровий завод. 1988

— А який сервіз з весняними квітами у вас улюблений?

— Я не змогла пройти повз городницького сервізу для кави з конваліями й тепер він є в моєму користуванні.

І. Коростиль, Н. Титарчук. Сервіз для кави «Росла в гаю конвалія». Городницький ФЗ. 1990-ті

— А чи була популярна у декорі фарфору мімоза?

- Вона прикрасила чайну пару Зінаїди Олексенко «Весна» з набору «Пори року».

Символом жіночності та чуйності декорований й сервіз для кави Городницького фарфорового заводу на 21 предмет.

З. Олексенко. Чайна пара «Пори року» — «Весна». Полонський фарфоровий завод. 2000

В. Хоменко, Л. Темносагата. Сервіз для кави «Мімоза». Городницький ФЗ. 1995

Кожен з фарфористів намагався використати свій хист, щоб форми та оздоблення були до смаку найвибагливішому естету.

Раніше колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкращі вироби Київського експериментального кераміко-художнього заводу.

Фото з альбому Л. Карпінської-Романюк

У заголовку: М. та В. Трегубова. Чайний сервіз «Крокуси». Коростенський ФЗ. 1987.

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