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Олімпійська чемпіонка Харлан здобула перше за п'ять років «золото» Кубка світу (відео)

11:01 11 лютого 2024
Ольга Харлан

Знаменита українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, чию лялькову копію продали з аукціону заради допомоги ЗСУ, стала чемпіонкою етапу Кубка світу в Перу.

На шляху до фіналу 33-річна шаблістка здолала Лізу Пустай з Угорщини (15:11) та Елізабет Тарковські зі США (15:12), а у фіналі помстилася ще одній угорці Шугар Катінці Баттаї (15:6) за прикру поразку в один укол у фіналі Кубка світу у березні 2023-го.

Ольга Харлан (друга ліворуч) із золотою медаллю етапу Кубка світу у Лімі

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Зазначимо, що «золото», здобуте у Лімі, перше для Харлан на етапах Кубка світу з 2019 року та 14-те у кар'єрі. Усього ж шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, яку дискваліфікували на першості світу за відмову потиснути руку суперниці з росії, може похвалитися 31 медаллю престижних змагань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські фехтувальники створили сенсацію на етапі Кубка світу.

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Фото FIE

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