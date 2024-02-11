«Я прошу вибачення»: президентка Угорщини подала у відставку

Президентка Угорщини Каталін Новак, яка в серпні 2023 року побувала в Україні, оголосила, що йде у відставку. Це сталося після скандалу, пов'язаного з помилуванням нею чоловіка, засудженого за приховування сексуального насильства в дитячому будинку. Про це повідомляє Euronews.

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«Я припустилась помилки… Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президент, — сказала Каталін Новак у своїй промові, яка транслювалася на державному телебаченні. — Це рішення не було складним з особистих причин. Воно було важким, тому що я прийняла присягу. Я прошу вибачення у тих, хто зараз перебуває на цій посаді. Я прошу вибачення у тих, хто зараз відчуває себе розчарованим мною».

Новак обіймала посаду президента Угорщини з травня 2022 року. До цього вона була державним секретарем у справах сім'ї та молоді, а потім — міністром без портфеля у справах сім'ї в уряді Віктора Орбана.

Новак помилувала колишнього заступника директора дитячого будинку в Бічке на півночі Угорщини, засудженого до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за допомогу в приховуванні педофільських злочинів свого начальника. Директор дитячого будинку, жертвами якого стали щонайменше 10 неповнолітніх у період з 2004 по 2016 рік, отримав восьмирічний термін ув'язнення.

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Помилування відбулося під приводом візиту Папи Франциска до Будапешта у квітні 2023 року. Про справу стало відомо лише минулого тижня.

Опозиційні партії вимагали від президентки піти у відставку, влаштувавши в п'ятницю акцію протесту перед офісом глави держави. Рішення про помилування також було розкритиковане багатьма неурядовими організаціями.

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Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір внести на розгляд парламенту поправки до Конституції. Вони покликані забезпечити, щоб покарані за злочини проти неповнолітніх не підлягали помилуванню.

«Педофілам немає помилування, це моє особисте переконання, — сказав Орбан у відео, опублікованому в соціальних мережах. — Виникла дискусія про повноваження президента щодо помилування. У цьому випадку ми повинні не сперечатися, а створити чітку ситуацію з ясним, однозначним рішенням».

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Нагадаємо, 1 лютого Орбан погодився з виділенням нашій державі допомоги від ЄС в розмірі 50 мільярдів євро. Стало відомо, хто саме переконав угорського президента проголосувати за.

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