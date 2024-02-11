«Готуватимете це знову і знову»: десерт, який «зведе з розуму», від Вадима Бжезинського

Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше розповів, як готувати котлети по-мексиканськи, поділився рецептом шоколадного брауні в Instagram.

«ШОКОЛАДНИЙ БРАУНІ. Десерт який точно зведе з розуму і ви будете готувати його знову і знову. Брауні — це поєднання хрусткої скоринки та ніжної вологої серединки, відрізняюче його від інших шоколадних пирогів», — написав він.

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Інгредієнти: — шоколад молочний 100 г

- шоколад чорний 100 г

- вершкове масло 150 г

- яйце куряче 3 шт

- цукор 180 г

- борошно 70 г

- какао 30г

- вишня (по бажанню) Спосіб приготування:

- розігрійте духовку до 180 градусів

- яйця та цукор трохи взбиваємо міксером

- розтоплюємо шоколад та вершкове масло разом на водяній бані

- поєднуємо разом дві суміші і поступово додаємо борошно

- якщо бажаєте додайте горішки і розмішайте

- переливаємо тісто у форму для випікання та випікайте брауні приблизно 25−30 хв (всередині він повинен залишатися вологим) РЕКЛАМА

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