«Готуватимете це знову і знову»: десерт, який «зведе з розуму», від Вадима Бжезинського
Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше розповів, як готувати котлети по-мексиканськи, поділився рецептом шоколадного брауні в Instagram.
«ШОКОЛАДНИЙ БРАУНІ. Десерт який точно зведе з розуму і ви будете готувати його знову і знову. Брауні — це поєднання хрусткої скоринки та ніжної вологої серединки, відрізняюче його від інших шоколадних пирогів», — написав він.
Інгредієнти:
— шоколад молочний 100 г
- шоколад чорний 100 г
- вершкове масло 150 г
- яйце куряче 3 шт
- цукор 180 г
- борошно 70 г
- какао 30г
- вишня (по бажанню)
Спосіб приготування:
- розігрійте духовку до 180 градусів
- яйця та цукор трохи взбиваємо міксером
- розтоплюємо шоколад та вершкове масло разом на водяній бані
- поєднуємо разом дві суміші і поступово додаємо борошно
- якщо бажаєте додайте горішки і розмішайте
- переливаємо тісто у форму для випікання та випікайте брауні приблизно 25−30 хв (всередині він повинен залишатися вологим)
65
Читайте нас у Facebook