В Україні розпочалася вже 719 доба спротиву широкомасштабній збройній агресії рф, а минулої доби, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, відбулося 100 прямих бойових зіткнень з ворогом.

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Зокрема армія рф завдала 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, а також здійснла 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Однак оборонці України мужньо тримають позиції, майстерно застосовуючи сучасну техніку, зокрема, шведські САУ Archer, які відомі як «гармата, що все робить сама». Така зброя приводиться в бойову готовність за 30 секунд і робить за 3 з половиною хвилини 21 постріл по росіянам, самостійно визначаючи цілі.

Завдяки такому сучасному озброєнню росія несе величезні втрати, про що свідчить оновлена статистика. Зокрема, минулої доби лише ворожих танків українські бійці спалили 10 одиниць, а бойових броньованих машин — 21 одиницю. Також назавжди залишаться в українській землі майже 800 окупантів, підрахували в Генеральному штабі ЗСУ.

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Оперативна ситуація на передовій по основних напрямках:

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Куп’янський — відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області;

Лиманський — відбито 3 атаки окупантів в районі Білогорівки Луганської області;

Бахмутський — відбито 19 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області;

Авдіївський — відбито 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області;

Мар’їнський — відбито 32 атаки неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

Новопавлівський — відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області;

Запорізький — відбито атаку в районі Роботиного Запорізької області;

Херсонський — ворог здійснив одну безуспішну штурмову дію.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, підрозділами ракетних військ було завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо також, що минулої ночі Повітряні Сили вкотре відбивали атаку ворога, який застосував ударні дрони типу Shahed-136/131, керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300.

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Фото Генштабу ЗСУ

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