Українська група безпілотників знищила 54 російські машини за один день

Утримуючи мобільну оборону в руїнах Авдіївки та навколо неї, українські бригади знекровлюють російську армію. Втрати росіян приголомшливі. За перші 700 днів великої війни росії проти України росіяни втрачали щодня в середньому 19 танків, бойових машин та іншого важкого озброєння. Зараз аналітик Ендрю Перпетуа нарахував 54 втрати за один день, пише Forbes.

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На зрешеченій снарядами землі на сході України ці цифри — не просто цифри. Кожен підбитий російський танк чи бойова машина — це результат підготовки, планування й ризику з боку українських військ, які його підбили.

Один український оператор безпілотника, який у соціальних мережах користується ніком Kriegsforscher, детально описав грудневу сутичку, яка закінчилася тим, що російські війська, можливо, з 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади або сусіднього підрозділу, просунулися до околиць Авдіївки з Водяного.

За даними Kriegsforscher, цей наступ коштував їм дев'яти танків, десятка бойових машин, 23 загиблих і 46 поранених. Одна мить, коли два російські танки зіткнулися лоб в лоб, стала характерною для всього катастрофічного штурму.

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«Дзвоніть 9−1-1, у нас танкова аварія», — пожартував Kriegsforscher.

Російська штурмова група являла собою мішанину з нової, старої та навіть ще старішої техніки: танки Т-62М, побудовані у 1960-х роках і модернізовані у 80-х роках і знову у 2022 році; газотурбінні Т-80БВ з 80-х років; нещодавно побудовані Т-72Б3М; 60-річні БМП-1; 40-річні БМП-2; і бронетранспортери МТ-ЛБ з 1960-х або 1970-х років. А також дуже рідкісна інженерна машина БАТ-2. Вік техніки не мав жодного значення, оскільки українці завдали удару по штурмовій групі у звичний спосіб: переслідували її за допомогою вибухових безпілотників і артилерії, вбивали екіпажі й змушували вцілілих покинути свої машини, а потім добивали машини без екіпажу за допомогою додаткових безпілотників. Російські радіоперешкоди, якщо вони взагалі були, не змогли приземлити безпілотники.

«Дуже важливо знищити ліву броню, — пояснив оператор. — Інакше інженери можуть повернутися на поле бою та відбуксирувати пошкоджену техніку для ремонту, як це сталося з одним із Т-62, підбитих українцями того дня».

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Один з МТ-ЛБ вибухнув, як петарда, після того, як, ймовірно, «з'їв» артилерійський снаряд і залишив після себе воронку.

«Після цього сталася кумедна історія, — пише Kriegsforscher. — Їхала російська БМП-2, і водій якимось чином не помітив воронку. І ви можете бачити, що сталося. БМП перекинулася у воронку. Вони намагалися евакуювати БМП, але не змогли далеко від'їхати».

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Зрештою ціла російська механізована рота практично зникла. Що особливо шокує, так це те, що знищення роти навіть не було чимось надзвичайним. За один день Ендрю Перпетуа нарахував уламки цілого батальйону. Це три роти, які росіяни втратили за один день.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти зробили паузу в наступі під Куп'янськом та посилили атаки на Авдіївку.

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