«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною
Екс — головнокомандувач ЗСУ і Герой України Валерій Залужний, якого несподівано звільнили з його поста, порадував українців фотографією з дружиною Оленою Залужною.
Зробив він це в своєму акаунті в Facebook.
Валерій Залужний на фото обіймає дружину-фінансиста, яка теж у військові формі, при цьому обоє посміхаються.
Зазначимо, що знімок підірвав мережу, забравши масу коментарів подяки та підтримки. Так, лише за перші 12 годин його вподобали 40 тисяч користувачів, які зробили і 1,6 тисяч поширень.
Першими лайки та коментарі залишили Анатолій Штефан (Штірліц), Дмитро Ярош, Яніна Соколова, Зорян Шкіряк та тисячі українців.
«Брате, щастя вам! Ви того варті!» — пише Дмитро Ярош.
«Вдячність, честь і повага», «Пишаємося! Найкращі!», «Любимо! Поважаємо! Шануємо!», «Разом до Перемоги!», «Кожен фініш — це по суті — старт!», «Честь, шана та повага Вам, пане генерале!», «Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні», «Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!» — зазначають інші українці.
Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим Командувачем ЗСУ було призначено Олександра Сирського.
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