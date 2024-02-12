«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною

Екс — головнокомандувач ЗСУ і Герой України Валерій Залужний, якого несподівано звільнили з його поста, порадував українців фотографією з дружиною Оленою Залужною.

ВІДЕО ДНЯ

Зробив він це в своєму акаунті в Facebook.

Валерій Залужний на фото обіймає дружину-фінансиста, яка теж у військові формі, при цьому обоє посміхаються.

Подружжя Залужних

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Зазначимо, що знімок підірвав мережу, забравши масу коментарів подяки та підтримки. Так, лише за перші 12 годин його вподобали 40 тисяч користувачів, які зробили і 1,6 тисяч поширень.

Першими лайки та коментарі залишили Анатолій Штефан (Штірліц), Дмитро Ярош, Яніна Соколова, Зорян Шкіряк та тисячі українців.

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«Брате, щастя вам! Ви того варті!» — пише Дмитро Ярош.

«Вдячність, честь і повага», «Пишаємося! Найкращі!», «Любимо! Поважаємо! Шануємо!», «Разом до Перемоги!», «Кожен фініш — це по суті — старт!», «Честь, шана та повага Вам, пане генерале!», «Обіймаємо вас обох! Ми завжди поруч, завжди у вашому розпорядженні», «Перемога прийде! Ви досягнете призначеної вам мети!» — зазначають інші українці.

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Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим Командувачем ЗСУ було призначено Олександра Сирського.



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