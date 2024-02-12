Цибульники по-кропивницьки: проста та смачна страва за рецептом «Баби Єльки»

Цибульник — страва, яка на Кіровоградщині не менш популярна, ніж капусняк на Полтавщині чи квасолева зупа на Галичині.

Готують її, звичайно, і в інших регіонах — зокрема, на Львівщині та на Волині, але на користь того, що походить вона з Кропивниччини говорить те, що у Кіровоградській області протікає річка з ідентичною назвою — Цибульник.

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Для приготування цибульників знадобиться, звичайно, цибуля (5 штук), а також:

2 шт картоплі

160 г борошна

200 г сметани

2 шт яйця

сіль, мелений чорний перець до смаку

олія для смаження.

Про те, як готують цибульник, розповіли автори сайту «Українська кухня» — спільної колаборації проєктів «Смачна Кропивниччина» та «Баба Єлька».

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Щоб приготувати цибульники, потрібно очистити та промити цибулю та нарізати її півкільцями.

Обсмажити цибулю на пательні до прозорості.

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Картоплю натерти на грубій терці.

Окремо приготувати рідке тісто з яєць, солі, перцю, сметани та борошна.

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Потім змішати цибулю, терту картоплю (зайву рідину віджати) та тісто. Все добре змішати.

Смажити цибульники у розігрітій олії з обох боків.

Подавати страву зі сметаною.

Нагадаємо, на Закарпатті також є своя «фірмова» страва, яка успішно конкурує з угорською кухнею — це смажена картопля по-закарпатськи — цю смакоту готують у кожній сім'ї.

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