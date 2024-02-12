У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі (відео)

У Швеції, яка заявила про необхідність підготовки до війни, 12 лютого стався сильний вибух. Найбільший в країні аквапарк вартістю 10,6 мільйона доларів було знищено в результаті декількох потужних вибухів.

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Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Гьотеборг. Серії вибухів передувала пожежа. Наразі відомо, що постраждали 13 людей.

За словами очевидців, пожежа почалась близько 10:00 за місцевим часом. При цьому майже відразу в одній з конструкцій аквапарку стався вибух. Рятувальники попереджають про ймовірність поширення вогню на сусідні будівлі. Було евакуйовано сусідній готель та офісні приміщення.

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«У конструкції багато пластику. Тож (дим) нездорово вдихати. Ось чому ми виходимо з попередженням про здоров’я», — заявив речник служби порятунку Швеції Клас Люпперт.

Очевидці заявляють, що вибух в аквапарку був такої сили, що його відчули у сусідніх будівлях.

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Повідомляється, що аквапарк Oceana було заплановано відкрити цього літа, а його будівництво коштувало 1,2 мільярда крон (10,6 мільйона доларів). Він займає 6000 квадратних метрів у приміщенні та 4000 на відкритому повітрі — там мало бути 14 водних атракціонів. Було заплановано, що він може прийняти 1750 відвідувачів.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку січня у москві та підмосков’ї сталися масштабні пожежі. Зокрема, у селищі обухово біля москви спалахнула покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м². У російській столиці горіла адміністративно-виробнича будівля.

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