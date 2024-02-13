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Cучасна росія повинна належати нащадкам Чингісхана: експрезидент Монголії висміяв путіна

11:03 13 лютого 2024
Цахіагійн Елбегдорж і володимир путін, 2014 рік

володимир путін, якого звинувачують у воєнних злочинах у міжнародних судах, неодноразово заявляв, що Україна завжди була частиною російських земель, намагаючись легітимізувати вторгнення. Однак він не очікував, що в подібному тоні йому відповість колишній президент Монголії. Політик висловив думку, що сучасна росія повинна належати нащадкам Чингісхана.

Експрезидент Монголії Цахіагійн Елбегдорж відреагував у соцмережі X на інтерв’ю путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону та опублікував у кілька карт Монгольської імперії.

На одній з них, що показує масштаби держави в 13 столітті, видно, що завоювання засновника імперії Чингісхана і його наступників поширилися на території 20 сучасних держав, включаючи росію, білорусь і Україну. На іншій карті, датованій 1471 роком, росія виглядає як маленька точка в межах величезної Монгольської імперії. Колишній глава монгольської держави припустив, що, за логікою володимира путіна, сучасна росія повинна належати нащадкам Чингісхана.

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«Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація», — написав він, явно звертаючись до російського президента.

Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц під час візиту до у Вашингтон розкритикував путіна й назвав його інтерв’ю смішним.

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На фото у заголовку Цахіагійн Елбегдорж і володимир путін, 2014 рік

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