Кейт Міддлтон вперше покинула Віндзор після операції

Принцеса Кейт, схоже, добре відновлюється після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в середині січня. Як повідомила британській газеті Daily Mail близька до монаршої сім'ї особа, Кейт днями вперше покинула Віндзор, щоб поїхати в королівський маєток Сандрінгем разом з принцом Вільямом і їхніми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

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Король Чарльз III, у якого на початку лютого після операції на простаті діагностували рак, зараз також перебуває там. Лікарі порадили монарху уникати публічних зустрічей, наскільки це можливо, під час лікування, і тому він відновлюється в Сандрінгемі.

Його дружина Камілла нещодавно розкрила додаткові подробиці про його поточний стан: «Він почувається надзвичайно добре, зважаючи на обставини, що склалися. Ми дуже зворушені всіма листами та повідомленнями. Це дуже надихає».

Кейт, яку виписали з тієї ж лондонської клініки, де Чарльза прооперували близько двох тижнів тому, також почувається краще.

«Кейт добре одужує, — каже джерело. — Вона з нетерпінням чекає на зміну обстановки і буде відпочивати в Норфолку, поки діти випускатимуть пару з Вільямом».

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Попри покращення стану здоров'я, очікується, що Кейт ще деякий час буде поза справами. Не виключено, що вона буде відпочивати принаймні до Великодня і не братиме на себе жодних публічних обов'язків до того часу.

Принц Вільям вперше з'явився на публіці після того, як взяв тайм-аут на початку цього тижня. Раніше він тимчасово відійшов від справ, щоб підтримати свою дружину і доглядати за їхніми трьома дітьми. Однак найближчим часом 41-річний принц знову буде повністю зайнятий, оскільки йому доведеться замінити свого батька, який захворів.

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