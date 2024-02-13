«Царський потяг» на передовій: окупанти побудували під Донецьком «паркан» з 2 100 вагонів

Російські війська звели 30-кілометровий бар'єр поблизу Донецька, де ситуація залишається серйозною для українських захисників. Так званий «Царський потяг» може бути оборонним заходом. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW). Він може слугувати захистом від потенційних українських атак.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з супутниковими знімками від 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року, за останні дев'ять місяців російські збройні сили створили довгий ланцюг вагонів. Він простягається від окупованого міста Оленівка до Волновахи.

Аналітична спільнота DeepState повідомила, що російські війська з липня 2023 року зібрали понад 2 100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг. Залізнична колія між Оленівкою та Волновахою знаходиться приблизно за шість кілометрів від нинішньої лінії фронту. Вона розташована на ділянці, яка була відносно спокійною, коли почалося будівництво. Однак ISW підкреслює, що потяг міг бути зібраний і для інших цілей.

Раніше полковник Збройних сил Австрії Маркус Райзнер зазначив, що наразі на фронті українські воїни мають значний дефіцит боєприпасів — як для артилерії, так і для бойових танків та систем протиповітряної оборони. Це те, що потрібно Україні, щоб принаймні тримати росіян на відстані.

РЕКЛАМА

246

Читайте нас у Facebook