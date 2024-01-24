«Сучасні збройні сили рф де-факто знищені»: німецький генерал про те, чи буде новий великий наступ росії на Україну

Питання про те, чи неминучий великий наступ росії на Україну, хвилює багатьох. Однак генерал-майор Крістіан Фрейдінґ, керівник Планувально-командного штабу Міністерства оборони Німеччини, бачить переконливі причини, чому цього не буде. Він пояснює, що добре підготовлені війська росіян були знищені. Проте імперіалістичний імпульс путіна не можна недооцінювати, й НАТО має чітко реагувати на нього.

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В інтерв'ю газеті Welt його запитали, наскільки серйозною він вважає нинішню ситуацію в українській армії.

«80 відсотків території вільні, ви повинні постійно нагадувати собі про це. І 50 відсотків території, яку росія вже вкрала, відвойовано. Сучасні російські збройні сили де-факто знищені. Добре підготовлених підрозділів більше не існує, цілі дивізії були знищені».

Він додав, що українці перехоплюють 80 відсотків повітряних ударів. Вони здатні «завдавати високоточних ударів в глибину з наростальною точністю й посилювати тиск на росію, особливо в Криму або на сухопутному мосту до Криму».

«Чорноморський флот був змушений відступити за Севастополь. Українці здатні відправити безпілотники аж до самої москви. Вони дедалі більше здатні вести оборонну битву мобільно, тобто таким чином, щоб зберегти сили. Мене все це надихає».

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Раніше у Бундесвері зазначили, що загроза з боку росії реальна.

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