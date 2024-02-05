Ситуація на фронтах залишається серйозною для українських захисників. Російська армія веде наступ, а Україна все ще бореться з гострою нестачею боєприпасів. Тим не менш, путінські війська також потерпають. Про це виданню t-online заявив старший науковий співробітник з питань політики Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель, який вважає, що путін не піде на переговори без поразки своєї армії.

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«Ситуація серйозна. Російський зимовий наступ просувається повільно, кількість атак та їхня інтенсивність останнім часом дещо зменшилася, але українські захисники все ще перебувають у скрутному становищі. Українська армія все ще має проблеми з боєприпасами, а росія має великі переваги, особливо в галузі артилерії. Російська артилерія часто знаходиться поза зоною досяжності українських безпілотників. Саме тому більша вогнева міць росіян наразі дуже помітна в цій сфері. З іншого боку, Україна продовжує бути дуже успішною у виведенні з ладу бронетехніки. У супроводі важкої артилерії та за підтримки бойових танків невеликі штурмові загони окупантів просуваються до українських позицій. Зараз вони атакують лише ротами, тобто до 150 солдатів. Але вони використовують велику кількість боєприпасів з Ірану та Північної Кореї. Так, українська армія втратила деякі позиції, але вони втрачають лише кілька сотень метрів. Поки що зимовий наступ путіна не був успішним. Російській армії не вдалося оточити Авдіївку. Серцем української оборони тут є коксохімічний завод на північному заході. Оборонні позиції там досі залишаються недоторканими. На південному сході міста, з іншого боку, ситуація більш проблематична, оскільки дерев'яні будинки там не дуже придатні для побудови оборони. Багато з цих будівель зараз повністю зруйновані артилерією. Це пустеля та руїни».

На думку експерта, росія почала свій наступ передчасно, армія не робить жодних проривів, а Україні вдається знищити багато російської техніки.

«путін продовжує виснажувати своїх солдатів, і він може продовжувати виснажувати людей і матеріальну частину ще деякий час. Схоже, що цей російський наступ досягнув кульмінації. Росіяни, ймовірно, не зможуть здійснити жодного серйозного прориву. Їх наступальна міць зараз слабшає, і російський наступ вичерпується. Потім погода знову погіршиться, а в березні в росії відбудуться президентські вибори. Тоді російська армія може спробувати ще раз навесні або на початку літа. Ходили чутки, що кремль хотів би підкорити всю Донецьку область до президентських виборів у росії. Але це не спрацює. Тому я не думаю, що є якась конкретна мета. З іншого боку, Авдіївка невідома багатьом росіянам. Тому я не вірю, що військові успіхи відіграють велику роль на цих виборах. Україні вдається знищити в шість-десять разів більше військ і техніки, ніж вона втрачає. Нестача ресурсів грає на руку путіну, але з його точки зору — це довготривала війна, яка може тривати до 2027 або 2028 року. Російський президент націлений на довгострокову виснажливу війну».

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На думку Гресселя, путін зараз почувається дуже впевнено, але цей оптимізм трохи передчасний.

«Він може радіти занадто рано, тому що ситуація з боєприпасами значно покращиться для України в другій половині 2024 року. На жаль, на Заході завжди занадто довго приймають рішення. Але саме на цьому етапі стає зрозуміло, що росія насправді не хоче вести переговори. Навіщо путіну вести переговори, якщо він може отримати понад 18 відсотків сусідньої країни? Він сподівається, що Трамп віддасть йому Україну».

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Раніше повідомлялося, що Німеччина готова підписати договір про гарантії безпеки України.

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