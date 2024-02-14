Українська гартаначка по-чернігівськи: така смачна, що обов’язково будете готувати кожного тижня

Українська автентична страва гартаначка не менш звична для жителя Чернігівщини, ніж капусняк для полтавців чи цибульник для тих, хто проживає на Кропивниччині.



Про секрети приготування страви розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

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За його словами, традиційно страву готували в казані на вогнищі. Але й в домашній умовах гартаначка виходить неймовірною!

Інгредієнти:

курячі гомілки — 7 шт.

пшоно — 250 г

сало — 100 г

цибуля — 1 шт.

яйця — 5 шт.

картопля — 4−5 шт.

сметана — 100 г

копчені груші — 3−4 шт.

цибуля зелена, петрушка і сіль — до смаку.

Приготування

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Спочатку приготуємо засмажку. Для цього беремо цибулю та сало, ріжемо дрібно, гарно все обсмажуємо до золотавої скориночки. Далі очищаємо картоплю, нарізаємо середніми кубиками, і починаємо варити у 3-літровій каструлі. До картоплі додаємо курячі гомілки. РЕКЛАМА Пшоно заливаємо гарячою водою і гарно розмішуємо, щоб воно не було гірким, а після — зливаємо воду. Перекладаємо пшоно до картоплі з гомілками. Наступний крок — додавання секрету страви — копчених груш. Втім, якщо ви готуєте страву на природі, груші можна не додавати, адже аромат диму у вас буде завдяки казанку. РЕКЛАМА Чекаємо, поки рідина в нашій каструлі зменшиться в об’ємі, дістаємо з каструлі гомілки та починаємо замішувати гартаначку. Для цього беремо 5 збитих яєць і додаємо до бульйону з пшоном, поки рідина ще гаряча, і гарно вимішуємо, щоб яйця приготувалися. Туди ж додаємо засмажку із цибулі та сала, дрібно нарізані петрушку та зелену цибулю, знову ретельно вимішуємо. Наостанок присмачуємо страву сметаною.

Нагадаємо також про смачний і майже народний рецепт смаженої картоплі, яку полюбляють на Закарпатті.

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