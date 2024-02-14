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Українська гартаначка по-чернігівськи: така смачна, що обов’язково будете готувати кожного тижня

16:30 14 лютого 2024
Гартаначка у тарілці

Українська автентична страва гартаначка не менш звична для жителя Чернігівщини, ніж капусняк для полтавців чи цибульник для тих, хто проживає на Кропивниччині.

Про секрети приготування страви розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

За його словами, традиційно страву готували в казані на вогнищі. Але й в домашній умовах гартаначка виходить неймовірною!

Інгредієнти:

  • курячі гомілки — 7 шт.
  • пшоно — 250 г
  • сало — 100 г
  • цибуля — 1 шт.
  • яйця — 5 шт.
  • картопля — 4−5 шт.
  • сметана — 100 г
  • копчені груші — 3−4 шт.
  • цибуля зелена, петрушка і сіль — до смаку.

Приготування

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Спочатку приготуємо засмажку. Для цього беремо цибулю та сало, ріжемо дрібно, гарно все обсмажуємо до золотавої скориночки.

Далі очищаємо картоплю, нарізаємо середніми кубиками, і починаємо варити у 3-літровій каструлі.

До картоплі додаємо курячі гомілки.

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Пшоно заливаємо гарячою водою і гарно розмішуємо, щоб воно не було гірким, а після — зливаємо воду. Перекладаємо пшоно до картоплі з гомілками.

Наступний крок — додавання секрету страви — копчених груш. Втім, якщо ви готуєте страву на природі, груші можна не додавати, адже аромат диму у вас буде завдяки казанку.

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Чекаємо, поки рідина в нашій каструлі зменшиться в об’ємі, дістаємо з каструлі гомілки та починаємо замішувати гартаначку. Для цього беремо 5 збитих яєць і додаємо до бульйону з пшоном, поки рідина ще гаряча, і гарно вимішуємо, щоб яйця приготувалися. Туди ж додаємо засмажку із цибулі та сала, дрібно нарізані петрушку та зелену цибулю, знову ретельно вимішуємо.

Наостанок присмачуємо страву сметаною.

Нагадаємо також про смачний і майже народний рецепт смаженої картоплі, яку полюбляють на Закарпатті.

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