Гуцульський сирник: смачно та ситно

Сирник виходить дуже смачний, ніжний, з шоколадно-вишневою ноткою. Ідеально смакуватиме із філіжанкою кави, ділиться кулінарка Лілія Мацько. До речі, нагадаємо рецепт солоних сирників з кропом, що чудово смакують з борщем.

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Тісто: 500 г борошна, 10 г розпушувача

150 г цукру

250 г масла

5 яєць

100 г сметани

30 г какао Сир: 1 кг кисломолочного сиру

200 г цукру, 1пачечка ванільного цукру

80 г крохмалю (я дала 2 пачки пудингу по 40 г)

250 мл молока

200 г вишні у власному соці (відцідити від соку)

1 лимон

Приготування:

З'єднати борошно, цукор, розпушувач та перемішати. Додаємо м'яке масло і перетираємо до утворення крихти. Додаємо жовтки і сметану та замішуємо еластичне тісто.

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Ділимо на 3 рівні частини. До однієї додати какао і вимішати, щоб вийшло шоколадне тісто.

Шоколадне і одну частину білого тіста замотуємо у харчову плівку та кладемо у морозилку.

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А третю частину (білу) розкочуємо на пергаменті під розмір форми і кладемо у холодильник.

У сир додати цукор, ванільний цукор, крохмаль, влити молоко. Можна спочатку крохмаль розчинити у молоці і тоді додати до сиру. Збиваємо блендером до утворення однорідної, кремоподібної маси. Натерти цедру з лимону. Окремо збити білки до густої піни і порціями вводимо у сир, обережно перемішуючи лопаткою.

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На тісто у формі викладаємо половину сиру, розрівнюємо, зверху вишні, натерти шоколадне тісто з морозилки.

Далі акуратно рівномірно викладаємо решту сиру, тремо біле тісто з морозилки.

Пекти при 160 градусах 1 год-1год 20 хв. Орієнтуєтесь по своїй духовці до зарум'янення.

Нагадаємо рецепт ароматного сирнику із полуницею.

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