Гуцульський сирник: смачно та ситно
Сирник виходить дуже смачний, ніжний, з шоколадно-вишневою ноткою. Ідеально смакуватиме із філіжанкою кави, ділиться кулінарка Лілія Мацько. До речі, нагадаємо рецепт солоних сирників з кропом, що чудово смакують з борщем.
Тісто:
- 500 г борошна, 10 г розпушувача
- 150 г цукру
- 250 г масла
- 5 яєць
- 100 г сметани
- 30 г какао
Сир:
- 1 кг кисломолочного сиру
- 200 г цукру, 1пачечка ванільного цукру
- 80 г крохмалю (я дала 2 пачки пудингу по 40 г)
- 250 мл молока
- 200 г вишні у власному соці (відцідити від соку)
- 1 лимон
Приготування:
З'єднати борошно, цукор, розпушувач та перемішати. Додаємо м'яке масло і перетираємо до утворення крихти. Додаємо жовтки і сметану та замішуємо еластичне тісто.
Ділимо на 3 рівні частини. До однієї додати какао і вимішати, щоб вийшло шоколадне тісто.
Шоколадне і одну частину білого тіста замотуємо у харчову плівку та кладемо у морозилку.
А третю частину (білу) розкочуємо на пергаменті під розмір форми і кладемо у холодильник.
У сир додати цукор, ванільний цукор, крохмаль, влити молоко. Можна спочатку крохмаль розчинити у молоці і тоді додати до сиру. Збиваємо блендером до утворення однорідної, кремоподібної маси. Натерти цедру з лимону. Окремо збити білки до густої піни і порціями вводимо у сир, обережно перемішуючи лопаткою.
На тісто у формі викладаємо половину сиру, розрівнюємо, зверху вишні, натерти шоколадне тісто з морозилки.
Далі акуратно рівномірно викладаємо решту сиру, тремо біле тісто з морозилки.
Пекти при 160 градусах 1 год-1год 20 хв. Орієнтуєтесь по своїй духовці до зарум'янення.
Нагадаємо рецепт ароматного сирнику із полуницею.150
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