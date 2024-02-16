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Гуцульський сирник: смачно та ситно

20:16 17 лютого 2024
Гуцульський сирник

Сирник виходить дуже смачний, ніжний, з шоколадно-вишневою ноткою. Ідеально смакуватиме із філіжанкою кави, ділиться кулінарка Лілія Мацько. До речі, нагадаємо рецепт солоних сирників з кропом, що чудово смакують з борщем.

Тісто:

  • 500 г борошна, 10 г розпушувача
  • 150 г цукру
  • 250 г масла
  • 5 яєць
  • 100 г сметани
  • 30 г какао

Сир:

  • 1 кг кисломолочного сиру
  • 200 г цукру, 1пачечка ванільного цукру
  • 80 г крохмалю (я дала 2 пачки пудингу по 40 г)
  • 250 мл молока
  • 200 г вишні у власному соці (відцідити від соку)
  • 1 лимон

Приготування:

З'єднати борошно, цукор, розпушувач та перемішати. Додаємо м'яке масло і перетираємо до утворення крихти. Додаємо жовтки і сметану та замішуємо еластичне тісто.

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Ділимо на 3 рівні частини. До однієї додати какао і вимішати, щоб вийшло шоколадне тісто.

Шоколадне і одну частину білого тіста замотуємо у харчову плівку та кладемо у морозилку.

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А третю частину (білу) розкочуємо на пергаменті під розмір форми і кладемо у холодильник.

У сир додати цукор, ванільний цукор, крохмаль, влити молоко. Можна спочатку крохмаль розчинити у молоці і тоді додати до сиру. Збиваємо блендером до утворення однорідної, кремоподібної маси. Натерти цедру з лимону. Окремо збити білки до густої піни і порціями вводимо у сир, обережно перемішуючи лопаткою.

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На тісто у формі викладаємо половину сиру, розрівнюємо, зверху вишні, натерти шоколадне тісто з морозилки.

Далі акуратно рівномірно викладаємо решту сиру, тремо біле тісто з морозилки.

Пекти при 160 градусах 1 год-1год 20 хв. Орієнтуєтесь по своїй духовці до зарум'янення.

Нагадаємо рецепт ароматного сирнику із полуницею.

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