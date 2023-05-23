Просто тане в роті: ароматний сирник із полуницею
Це рецепт сирника, який досить швидко готується. Смачний та ароматний, він добре нарізується та тримає форму. Для основи можна взяти печиво до кави, але підійде й будь-яке інше, пояснює кулінарка Оксана Костик.
Основа:
- 200−250 г печива до кави. Застелити пергамент у формі і розкласти печиво одне біля одного. По краях, можливо, треба буде розламати на половинки.
Сирна маса:
- 1,500 г сиру кисломолочного
- 6 яєць
- 300 г цукру
- 2 пакетики ваніліну (по 8 г кожен)
- Крохмаль кукурудзяний — 2 ложки з чубком
- 100 г масла (82%)
- Сік з половини лимона
Приготування:
Сир перетерти з цукром у блендері. Додати яйця, ванілін, м’яке масло, сік, крохмаль і ще раз добре збити до однорідної маси. Вилити у форму на печиво. Випікати при 1700С одну годину. Виключити духовку і залишити для охолодження. Потім вийняти і добре охолодити.
Окремо:
300−400 г полуниці розрізати навпіл та викласти розрізаним до низу на сирник, щільно одна біля одної. У 250 г гарячої води розвести полуничне желе. Як охолоне та почне згущуватися, додати на полуницю. Ставимо сирник на ніч в холодильник.
Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт сирника «полячка».58
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