У Європарламенті нагадали про американський ленд-ліз для України: що запропонували

Депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс (EPP) запропонував повернутись до формату американського ленд-лізу з метою забезпечення України необхідним озброєнням.

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Таку думку європарламентар озвучив в інтерв'ю Guildhall.



«По-перше, я, як і раніше, твердо вірю, що здоровий глузд і почуття відповідальності візьме гору на Заході, і рішення про допомогу України знайде підтримку в обох палатах Конгресу США. Можливо, це буде менше ніж 60 мільярдів доларів, але я твердо вірю, що це буде суттєва сума. В іншому випадку США відійдуть від власної дуже міцної позиції, побудованої раніше — цінності демократії та боротьби за суверенітет держав-партнерів», — заявив політик.

Євродепутат додав, що у США є достатньо запасів менш сучасних озброєнь, які не менш необхідні Україні та запропонував повернутися до формату ленд-лізу.

«Говорячи про способи вирішення виклику забезпечення України озброєнням — це відповідальність політиків виходити з новим баченням та креативними ідеями. Чому б не повернутися до інструменту американського ленд-лізу для озброєння України» , — підсумував Пятрас Ауштрявічюс.

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На думку екскомандувача силами США в Європі генерала у відставці Бена Ходжеса, через нерішучість Заходу війна в Україні триватиме ще як мінімум рік.



А президент Чехії Петро Павло вважає, що Захід має відправити Києву все, окрім ядерної зброї.

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