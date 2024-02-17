Відомий російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував ситуацію з невидачею родичам тіла померлого російського політика Олексія Навального.

««Тіло Навального» стане черговим актом драми. Воно — окрема історія. Звісно, мати і дружина останнього романтика росії — мають право вимагати труп для пієти та поховання. Але й путін у праві «до посиніння» тягати цей труп по своїм моргам і підвалам, під приводом «вивчення причин смерті».

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Як відомо, у росії виведено особливу породу істот. Вони називаються судмедексперти. Їхнє завдання — приховати справжні причини смерті та намалювати ті, що продиктує режим. Приклади «бунту» експертів та «розриву тільників» в ім'я «точності та правди» — невідомі.

Можливо, на трупі Навального є сліди насильства. Тоді, винаходячи нові прийменники, тіло приховуватимуть якнайдовше.

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Можливо, вбили акуратно — і тоді, розпотрошене, але напудрене тіло буде віддано.

Можливо, сім'я спробує зробити своє дослідження.

Але! За кордон небіжчика не випустять. А жодна «незалежна та вільна» експертиза в Росії неможлива. Експерт — не дурень. Розуміє, що його одразу покладуть на сусідній із Навальним стіл. Тож з будь-якими мріями про з'ясування справжніх причин слід попрощатися.

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Але! У сім'ї є могутній козир: похорон. Ось він може стати причиною реально масових та емоційних подій. Поховання — дуже пікантна процедура, для будь-яких homo — завжди сакральна. Бити дубинками по труні і вдові не дозволяється.

А путін, «розганяючи та приборкуючи» — гарантовано перейде «грань допустимого». В історії багато цікавих подій розросталися саме «з похорону»", — написав журналіст.

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