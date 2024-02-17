Що треба і чого не можна робити для полегшення симптомів застуди

При перших ознаках застуди багато хто відразу біжить в аптеку, щоб запастися всілякими ліками. Але що з них насправді працює? Хоча ліків проти застуди не існує, є кілька перевірених способів полегшення симптомів, пише видання hopkinsmedicine.

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Пийте більше води. Чай, тепла вода з лимоном або бульйон — вживання теплої рідини може заспокоїти, запобігти зневодненню і полегшити застійні явища. Уникайте солоної їжі, алкоголю, кави та солодких напоїв, які можуть призвести до зневоднення. Крижана крихта — ще один простий спосіб зберегти рідину і заспокоїти дряпання в горлі.

Полоскання горла солоною водою (приблизно 1 чайна ложка солі на склянку теплої води) може допомогти зменшити біль і набряк у горлі.

Протинабрякові, антигістамінні та знеболювальні препарати, що відпускаються без рецепта, можуть зменшити деякі симптоми застуди.

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Зволожуйте повітря. Холодне повітря містить менше вологи, ніж тепле. Сухі ніздрі більш вразливі до вірусів, а якщо ви вже хворі, сухе повітря може посилити біль у горлі. Спробуйте використовувати зволожувач повітря. Якщо у вас його немає, поставте в кімнаті неглибоку миску з водою, особливо біля джерела тепла. Вода, випаровуючись, буде повільно зволожувати повітря в кімнаті.

Відпочинок і сон. Застуда — час для перезарядження імунної системи вашого організму. Відпочинок — найкращий спосіб зробити це. Переконайтеся, що ви спите від восьми до 10 годин вночі. Це також чудова нагода зробити перерву у тренуваннях на два-три дні.

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Чого не можна робити. Варто знати, що існує мало доказів того, що цинк ефективно бореться із застудою. Антибіотики призначені для лікування бактеріальних інфекцій, а не вірусів. При перших ознаках застуди багато людей звертаються до вітаміну С. Однак існує мало доказів того, що він впливає на вірус застуди. Хоча деякі дослідження припускають, що регулярне вживання вітаміну С може допомогти скоротити тривалість симптомів застуди, він не має ніякого ефекту, якщо приймати його після появи симптомів застуди.

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