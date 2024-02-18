Швидкий банановий напій для схуднення та кілька вправ для плаского животика і струнких ніжок (відео)

Скоро літо, і багато хто з жінок скуповує «чудодійні» коктейлі для схуднення, маючи тверду мету скинути певну кількість калорій до настання літньої спеки, та ще й не вдаючись до розрекламованих хімічних засобів.

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Втім, виявляється, замість дорогих коктейлів можна приготувати напій зі смаком банана самостійно вдома, і обійдеться він набагато дешевше, пише «Школа Життя».



Нам знадобиться:

яблуко — 1 шт

банан — 1 шт

насіння чіа — 1 ст.л.

мелене насіння золотистого льону — 1 ст.л.

нежирне або рослинне молоко — 200 мл

Приготування

Яблуко ретельно промийте під проточною водою, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Потім наріжте його більшими шматочками.



Очистіть банан від шкірки і наріжте його більшими шматочками. Налийте молоко в блендер, додайте нарізані фрукти, насіння чіа і мелене насіння золотистого льону.

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Перемішайте суміш до однорідної консистенції, а потім перелийте в склянку.

Зверніть увагу: банановий напій краще подавати замість вечері.

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Крім того, закріпити дію бананового коктейлю можна за допомогою нехитрих фізичних вправ.

Для швидкого спалення жиру рекомендується кожного дня виконувати протягом 12 хвилин такі вправи.

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Ще легше з приведенням до ідеальної форми ваших ніжок — виконуйте кожну вправу по 20 разів, в три підходи, і до літа будете дуже приємно здивовані.

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