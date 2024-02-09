Недостатня кількість калорій призведе до набору ваги: дієтологиня про тонкощі схуднення

В гонитві за стрункою фігурою ми іноді робимо необдумані та подекуди абсурдні речі! Звичайно, ми отримуємо результат, але якою ціною. Якщо під час процесу схуднення ви сидите на дієті, відчуваєте втому, слабкість, роздратованість, голод, страждаєте через випадіння волосся, діарею, закреп, здуття — це не добре, пояснює дієтологиня Катерина Черкаська.

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«Під час стрункішання організму необхідно повний спектр поживних речовин, достатній калораж, різноманітність в харчуванні та відчуття задоволення. І, звичайно, покращення здоров’я та мінуси на вагах. Обирайте збалансований раціон, — радить лікарка. — Баланс поживних речовин (білків/жирів/вуглеводів) забезпечує наш організм всіма поживними речовинами й дозволяє худнути без шкоди. Достатня кількість калорій — це важливо. Якщо ваш організм буде отримувати мінімальний калораж, ви, звичайно, будете худнути, але організм буде страждати. Також слід враховувати, що недостатня кількість калорій призведе до набору ваги.

Фізична активність — теж важливо. Мова не йде про виснажливі тренування 5 разів на тиждень. Достатньо мінімальної активності для покращення метаболізму та спалювання енергії. Кожна людина має свої особливості, відповідно, обов’язково треба враховувати це при схудненні, щоб не нашкодити. Єдиний надійний спосіб схуднути — зміна раціону! Інших не буває. Всі препарати — виключно маркетинг".

Підтримка, додає дієтологиня, відіграє важливу роль для тих, хто став на шлях схуднення:

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«Бути почутим і отримати відповіді на запитання дуже важливо. Відчувати, що ти не один в цій боротьбі».

Раніше фітнес-тренер Юрій Попко розвіяв міфи про солодке та назвав продукти, які не варто купувати.

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