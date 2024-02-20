Заступнику секретаря РНБО часів Януковича Сівковичу повідомили про нову підозру у держзраді

В десяту річницю розстрілу протестувальників в центрі Києва працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу. За даними слідства, саме він в інтересах рф влаштував провокацію із побиття учасників «Студентського Майдану» 30 листопада 2013 року.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни завербували Сівковича ще наприкінці дев’яностих, коли він був кадровим офіцером кдб срср та фсб. Тож посадовець старанно виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

Зокрема задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.

РЕКЛАМА

Коли ж на Майдані Незалежності почалися студентські протести, заступник Секретаря РНБО почав втілювати плани рф. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів. Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору.

Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім використано рф у веденні підривної діяльності проти нашої держави.

РЕКЛАМА

Тож своїми діями Сівкович завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, створивши виключні передумови для здійснення рф активних дій щодо окупації території частини території України.

Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, за якою він має отримати 15 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Наразі ж підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами рф, тобто продовжує чинити злочин проти України. У липні 2022 року працівники ДБР вперше повідомили йому про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що українські суди досі продовжують розглядати справи на катів Євромайдану.

33

Читайте нас у Facebook